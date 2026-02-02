Serie A, Bologna-Milan: emiliani alle prese con il tabù Allegri

Bisogna aspettare martedì 3 febbraio per veder spuntare la coda del Diavolo. Il Milan di Allegri , come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , è imbattuto in Serie A da ben 21 giornate e al Dall'Ara cercherà un altro risultato positivo per rispondere all'Inter che è volata a +8 dopo aver battuto la Cremonese.

Allegri, che numeri contro il Bologna

Risultati alla mano non ci sarebbe storia. Detto della serie positiva del Milan, al contrario il Bologna in campionato non vince in casa dal 9 novembre (2-0 al Napoli) e, in generale, nelle ultime 10 giornate ha battuto solo il Verona.

Troppi i gol subìti dagli emiliani, che non fanno registrare un clean sheet dal 22 novembre, 3-0 sul campo dell'Udinese. Un risultato di prestigio contro un avversario di spessore sarebbe la migliore medicina per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che nella sua carriera di allenatore non ha mai pareggiato contro il Milan: 5 vittorie e 7 sconfitte in 12 sfide. Ma c'è anche un altro "zero" degno di rilievo e fa riferimento alle sconfitte delle squadre allenate da Allegri in partite giocate contro il Bologna: zero, appunto, a fronte di 18 successi e 7 pareggi.

Nella storia recente tra le due squadre, però, spicca la vittoria del Bologna in finale di Coppa Italia: 1-0 al Milan firmato Ndoye. E gli emiliani si sono aggiudicati anche l'ultimo incontro disputato al Dall'Ara contro i rossoneri, vincendo in rimonta per 2-1. Le statistiche dicono che il Milan è un diesel, una macchina che macina punti nei secondi tempi: ben 22 "graffi" su 35 il Diavolo li ha piazzati nei secondi tempi. Insomma, i colpi di coda del Diavolo fanno male.

Per rimanere aggiornatto sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.