Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve-Lazio è anche "derby" tra Spalletti e Sarri: ecco chi ha vinto più scontri diretti

Statistiche e curiosità a cura di Lottomatica.sport sul big match della 24ª giornata di Serie A
3 min
Lottomatica.SportJuventus-LazioStatistiche
Juve-Lazio è anche "derby" tra Spalletti e Sarri: ecco chi ha vinto più scontri diretti© Marco Canoniero

Domenica sera luci accese allo Stadium di Torino per illuminare il big match della 24ª giornata di Serie A. La Juventus di Spalletti, quarta in classifica e dunque in piena zona Champions, ospita la Lazio di Sarri, che da allenatore dei bianconeri ha vinto lo scudetto nella stagione 2019/20.

Juve imbattuta in casa, Lazio con un doppio "record"

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, in Serie A la Lazio ha vinto solo 9 degli 81 match giocati a Torino contro la Juventus. L'ultimo blitz dei biancocelesti risale all'ottobre del 2017: in quell'occasione finì 1-2, con doppietta di Ciro Immobile che ribaltò il vantaggio bianconero firmato Douglas Costa. Curiosamente, la Lazio ha iniziato questo turno di campionato con un "doppio record": è, allo stesso tempo, la squadra che ha segnato meno di tutte e subìto meno gol fuori casa. I dati della Lazio riflettono queste statistiche: 10 trasferte su 11 sono terminate con massimo due reti totali e con almeno una squadra a secco di gol.

La Juventus, con 7 vittorie e 4 pareggi, difende l'imbattibilità casalinga e si gode un attacco tirato a lucido da Spalletti: ben 15 reti segnate nelle ultime 5 giornate, nel periodo l'unico neo è rappresentato dal ko di Cagliari. Una sfida in cui comunque i bianconeri hanno creato tanto, chiudendo con 5 tiri nello specchio della porta contro l'unico dei sardi: quello del gol partita di Mazzitelli. Non sarà facile dunque per la Lazio sbancare lo Stadium e centrare - per la prima volta in questo campionato - due vittorie consecutive dopo quella ottenuta contro il Genoa di De Rossi. Anche perchè Spalletti vuole riscattare la sconfitta rimediata in Coppa Italia dall'Atalanta e conseguente eliminazione dal torneo.

C'è curiosità anche su chi si aggiudicherà il decimo episodio del derby toscano che si gioca in panchina. Per il momento conduce Spalletti con cinque successi contro i due di Sarri.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Analisi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS