Juve-Lazio è anche "derby" tra Spalletti e Sarri: ecco chi ha vinto più scontri diretti

Juve imbattuta in casa, Lazio con un doppio "record"

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, in Serie A la Lazio ha vinto solo 9 degli 81 match giocati a Torino contro la Juventus. L'ultimo blitz dei biancocelesti risale all'ottobre del 2017: in quell'occasione finì 1-2, con doppietta di Ciro Immobile che ribaltò il vantaggio bianconero firmato Douglas Costa. Curiosamente, la Lazio ha iniziato questo turno di campionato con un "doppio record": è, allo stesso tempo, la squadra che ha segnato meno di tutte e subìto meno gol fuori casa. I dati della Lazio riflettono queste statistiche: 10 trasferte su 11 sono terminate con massimo due reti totali e con almeno una squadra a secco di gol.

La Juventus, con 7 vittorie e 4 pareggi, difende l'imbattibilità casalinga e si gode un attacco tirato a lucido da Spalletti: ben 15 reti segnate nelle ultime 5 giornate, nel periodo l'unico neo è rappresentato dal ko di Cagliari. Una sfida in cui comunque i bianconeri hanno creato tanto, chiudendo con 5 tiri nello specchio della porta contro l'unico dei sardi: quello del gol partita di Mazzitelli. Non sarà facile dunque per la Lazio sbancare lo Stadium e centrare - per la prima volta in questo campionato - due vittorie consecutive dopo quella ottenuta contro il Genoa di De Rossi. Anche perchè Spalletti vuole riscattare la sconfitta rimediata in Coppa Italia dall'Atalanta e conseguente eliminazione dal torneo.

C'è curiosità anche su chi si aggiudicherà il decimo episodio del derby toscano che si gioca in panchina. Per il momento conduce Spalletti con cinque successi contro i due di Sarri.

