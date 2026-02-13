Sfida Champions Napoli-Roma, che duello tra Hojlund e Malen

Derby d'Italia e Derby del Sole a rendere imperdibile la 25ª giornata di Serie A. Domenica sera (ore 20.45) luci accese al Maradona dove il Napoli di Conte, reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro il Como, ospita la Roma di Gasperini in un importantissimo scontro diretto per la Champions League.
Roma, ecco a quando risale l'ultimo blitz a Napoli
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Roma conduce sul Napoli con 66 vittorie a 55 negli scontri diretti ma è altrettanto vero che i giallorossi non vincono a Fuorigrotta dal 2018. Da lì in poi, si registrano quattro vittorie dei partenopei e tre pareggi.
Conte deve fare all-in sull'obiettivo Champions, il minimo per i campioni d'Italia in carica, dopo aver salutato Champions e Coppa Italia. In classifica gli azzurri hanno 49 punti, 3 in più rispetto alla coppia formata da Roma e Juve. Il Maradona è stato senza dubbio un fattore per Hojlund e compagni, che nel loro stadio hanno collezionato 8 vittorie e 3 pareggi. Proprio il centravanti danese è pronto a raccogliere la sfida "lanciata" dal nuovo bomber giallorosso Malen, protagonista della doppietta con cui la Roma è tornata al successo a spese del Cagliari. Conte e Gasperini stanno beneficiando anche della freschezza portata da Vergara e Pisilli: giovani gettati nella mischia un po' per necessità ma che si stanno ritagliando un posto fisso (o quasi) in squadra per meriti tutti loro.
I numeri della Roma e gli scontri diretti recenti farebbero pensare ad una sfida con massimo due reti totali: all'andata fu decisivo David Neres, che oggi fa parte della lunga lista di indisponibili dei partenopei. Dulcis in fundo, una curiosità: in questo campionato Napoli ha giocato 11 partite in casa e nessuna è terminata con due reti esatte al triplice fischio.
