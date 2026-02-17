Champions League, Bodo-Inter: nerazzurri imbattuti contro squadre norvegesi

Tempo di spareggi in Champions League . Sono tre le squadre italiane in cerca del biglietto per gli ottavi di finale . Tra martedì e mercoledì si giocheranno le gare d'andata e a scendere in campo sarà anche l' Inter di Chivu , in casa dei norvegesi del Bodo Glimt .

Inter, i numeri contro le squadre norvegesi

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Inter non ha mai perso nelle quattro partite europee giocate contro formazioni norvegesi: tre vittorie e un pareggio. La scorsa stagione il Bodo ha eliminato la Lazio, raggiungendo le semifinali di Europa League. Non l'unica squadra italiana a soffrire gelo e campo sintetico: all'Aspmyra Stadion anche la Roma ha perso due volte nell'edizione di Conference League 2021/22.

Un ottimo traguardo per una squadra (il Bodo) che nell'ultimo campionato norvegese è stata detronizzata dal Viking ma che si è "consolata" in Champions: le ultime due vittorie ottenute da sfavoriti contro Manchester City (3-1) e Atletico Madrid (2-1 esterno) hanno consentito ai norvegesi di prenotare un posto nei playoff. Il Bodo in casa è dunque avversario temibile (chiedere appunto al City di Guardiola) ma in Norvegia la Juve di Spalletti è riuscita a vincere per 3-2. Un risultato che mostra la doppia faccia della squadra allenata da Knutsen: temibile davanti (14 gol segnati) ma fragile dietro (15 reti subìte). L'Inter, finalista due volte nelle ultime tre edizioni di Champions, ha chiuso la "league phase" vincendo a Dortmund ma in precedenza aveva perso contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Quella rimediata dai Colchoneros (26 novembre) è stata anche l'ultima sconfitta esterna dei nerazzurri in tutte le competizioni; nelle ultime sei gare giocate lontano da San Siro, Lautaro Martinez e compagni hanno sempre vinto e chiuso con la porta inviolata.

A proposito del Toro, l'obiettivo è trovare il suo quinto gol in questa edizione del torneo. L'argentino è rimasto a secco contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, giocando solo pochi minuti a Dortmund. Un digiuno troppo "lungo" per uno come lui...

