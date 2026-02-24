Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juventus, serve l'impresa contro il Galatasaray: occhio alle statistiche

A Torino i bianconeri devono ribaltare il 2-5 incassato dai turchi per andare avanti in Champions: ecco l'analisi di Lottomatica.sport
3 min
Lottomatica.SportStatisticheJuventus-Galatasaray
Juventus, serve l'impresa contro il Galatasaray: occhio alle statistiche© Getty Images

Parola d'ordine: rimonta. La Juventus di Spalletti è chiamata a ribaltare la pesante sconfitta rimediata in Turchia nell'andata dei playoff di Champions League. A Torino, mercoledì sera (ore 21.00) si riparte dal 5-2 in favore del Galatasaray.

Juve-Galatasaray, precedenti e curiosità

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, quella contro il Galatasaray è stata la seconda sconfitta più pesante di sempre in Europa per i bianconeri. Il "primato" resta lo 0-7 incassato a Vienna dagli austriaci del Wiener nel lontano 1958. Se riuscisse a ribaltare il 2-5 di Istanbul e a qualificarsi agli ottavi, la Juve firmerebbe la 15ª impresa in Champions/Coppa Campioni da parte di una squadra che ha perso all'andata con un passivo di tre reti. Nella stagione 2018/19, con Allegri in panchina, la Juve vinse 3-0 a Torino contro l'Atletico Madrid dopo aver perso in Spagna per 2-0. Un gol in meno da rimontare ma l'avversario era di grande spessore.

Juve e Galatasaray si sono incontrate sette volte in competizioni Uefa e il bilancio è decisamente favorevole ai turchi, in vantaggio con tre vittorie contro l'unica dei bianconeri: settembre 2003.

A Istanbul ha pesato anche il fattore ambientale, che adesso la Juventus ha dalla sua parte e deve sfruttare al meglio. C'è da sottolineare del resto come il rendimento esterno dei turchi in questa edizione del torneo non sia stato esattamente brillante: eccezion fatta per il successo per 3-0 contro l'Ajax, gli uomini di Okan Buruk sono poi stati sconfitti da Eintracht Francoforte (1-5!), Monaco (0-1) e Manchester City (0-2). Dal canto suo, la Juve vista contro il Como è sembrata svuotata delle energie fisiche e mentali necessarie per andare a caccia della remontada. La squadra di Fabregas, tra l'altro, ha interrotto l'imbattibilità casalinga dei bianconeri che durava da quasi 4 anni. L'ultima squadra a sbancare lo Stadium era stata l'Atalanta di Gasperini con un clamoroso 4-0.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alle coppe europee, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Analisi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS