Roma-Juve, ora Spalletti non può più sbagliare: statistiche e curiosità della sfida Champions

Juve, un solo ko con la Roma negli ultimi 11 scontri diretti

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Roma ha vinto solo uno degli ultimi 11 scontri diretti con la Juventus: è successo 3 anni fa, Roma-Juve 1-0 con gol partita di Gianluca Mancini. Se si guarda però al computo delle ultime 10 gare ufficiali giocate nella Capitale, la situazione cambia radicalmente: 4 vittorie della Roma, altrettanti pareggi e 2 blitz bianconeri. Gli ultimi tre Roma-Juventus sono terminati con massimo due reti totali e in due occasioni (le più recenti) si è registrato il pareggio per 1-1. Roma-Juve è un match che si gioca anche sul piano psicologico, con pressione maggiore sulle spalle dei bianconeri che dopo l'eliminazione dalla Champions (prima ancora dalla Coppa Italia) non possono mancare la qualificazione alla prossima edizione del principale torneo continentale.

Un'eliminazione dolorosa quella arrivata contro il Galatasaray: la Juve ha lottato, ha sfiorato l'impresa (3-0 al 90') ma alla distanza ha pagato lo sforzo, complice anche l'espulsione di Kelly. Spalletti, il grande ex, riparte dal ritrovato orgoglio messo in campo allo Stadium, orgoglio che era mancato totalmente contro il Como. La Roma, sette punti nelle ultime tre giornate, fin qui ha steccato gli appuntamenti con le "big" ma avuto un'intera settimana per preparare questa grande sfida. Gasperini può contare sulla difesa meno battuta dei top 5 campionati ma di fronte si trova un autentico tabù: da allenatore ha perso ben 21 sfide su 40 con la Juve.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.