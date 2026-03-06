Milan-Inter, statistiche e curiosità del derby scudetto

Milan come un diesel, l'Inter ha la dinamite in fascia

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il derby appena ricordato è stato anche l'ultimo che ha visto l'Inter in festa a fine match: da lì in poi, quattro vittorie rossonere e due pareggi. Il Diavolo ha vinto i due derby più recenti, tre successi di fila non li registra dal 2010-11. A proposito di sequenze: l'Inter è imbattuta in campionato da ben 15 partite, 14 vittorie e un pareggio. Una serie positiva che si interrompe - curiosità - con il derby del girone d'andata (23 novembre) vinto 1-0 dal Milan con gol di Pulisic.

Quella di Chivu è la squadra con meno pareggi (1) in questo campionato, senza rivali in fatto di gol segnati (64) e anche clean sheet: ben 15. Il Milan dal canto suo si configura come "macchina da punti" ottenuti da situazioni di svantaggio: ben 14 in campionato, solo 3 per i nerazzurri. Da segnalare anche che in 27 giornate i rossoneri hanno chiuso il primo tempo in parità ben 16 volte: quasi il 60%.

Detto che in un derby i protagonisti possono essere molteplici e talvolta inaspettati, c'è grande attesa sponda Inter per l'ennesimo exploit di Federico Dimarco, che ha partecipato (tra gol e assist) quasi ad un terzo delle reti segnate dai nerazzurri. Allegri punta forte su Rafa Leao, 3 gol in 21 presenze contro l'Inter, per vincere il derby e tenere aperto il discorso scudetto.

