Kings League Lottomatica.sport, Caesar-Alpak da brividi! Ancora ricchi premi in palio con il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince"

La seconda edizione della Kings League Lottomatica.sport è ripartita con grandi emozioni, qualche sorpresa e giocate da fuoriclasse. Buona la prima per i campioni in carica dei TRM , 7-4 ai Boomers di Fedez , mentre hanno steccato l'esordio Caesar e Stallions , che hanno perso rispettivamente contro Gear-7 e Zebras. Il big match di giornata va agli Underdogs : 8-7 agli Alpak in una sfida di altissimo livello tra Ronchi e Perrotti . Clicca qui per rivivere tutte le emozioni della prima giornata

Seconda giornata: sotto i riflettori Caesar-Alpak

Tra le sfide di oggi, valevoli per la seconda giornata della Kings League Lottomatica.sport, spicca quella tra Caesar e Alpak, due deluse della prima giornata. Da rivedere all'opera, l'una contro l'altra, D-POWER e BIGBRO, ovvero le due squadre più giovani del torneo, con i ragazzi di Moonryde decisi a riscattare la sconfitta rimediata all'esordio dai Circus. Chiaramente, Santoro permettendo.

Il match tra Gear 7 e Underdogs promette di essere frizzante tra - rispettivamente - chi cerca conferme e chi invece un immediato riscatto. Ai TRM il compito di testare, in chiusura di programma, le reali ambizioni degli Zebras.

Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince": vivi la finale con Claudio Marchisio

Il secondo Matchday della Kings League Lottomatica.sport permette ai numerosi fan del torneo di scendere in campo e testare la propria conoscenza del mondo Kings. In che modo? Partecipando al concorso Fan of the Kings: Meet the Prince sul sito Lottomatica.sport. Registrarsi è semplice e intuitivo, al termine si potrà provare subito a rispondere alla domanda per accedere all'Instant Win e ottenere un Coin, utile per l'estrazione finale. Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 5 maggio 2026, il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l'emozione della Kings League Lottomatica.sport. Matchday dopo Matchday sarà possibile vincere una delle 10 maglie ufficiali della competizione, una per ogni giornata, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c'è un'esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.

Qui il live streaming della seconda giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.