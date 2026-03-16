Kings League Lottomatica.sport, oggi terzo Matchday e altri premi in palio con il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince"

Ci sono solo due squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate della Kings League Lottomatica.sport: si tratta di Zebras e Underdogs. I primi per il momento si possono considerare la squadra rivelazione: dopo gli Stallions, i ragazzi di Luca Campolunghi hanno battuto anche i campioni in carica dei TRM. Gli Underdogs, trascinati dal solito Perrotti, hanno travolto i Gear 7 e lanciato un segnale a tutti: i favoriti sono loro. In coda, mestamente, i campioni della Kings Cup, ovvero i Caesar, insieme ai Boomers di Fedez. Tra le squadre che si sono sbloccate, centrando la prima vittoria, vanno segnalate i BIGBRO di Florenzi e la Zeta Como.