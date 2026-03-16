Kings League Lottomatica.sport, oggi terzo Matchday e altri premi in palio con il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince"

Ci sono solo due squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate della Kings League Lottomatica.sport: si tratta di Zebras e Underdogs. I primi per il momento si possono considerare la squadra rivelazione: dopo gli Stallions, i ragazzi di Luca Campolunghi hanno battuto anche i campioni in carica dei TRM. Gli Underdogs, trascinati dal solito Perrotti, hanno travolto i Gear 7 e lanciato un segnale a tutti: i favoriti sono loro. In coda, mestamente, i campioni della Kings Cup, ovvero i Caesar, insieme ai Boomers di Fedez. Tra le squadre che si sono sbloccate, centrando la prima vittoria, vanno segnalate i BIGBRO di Florenzi e la Zeta Como.
Qui tutti i risultati della seconda giornata e la classifica della Kings League Lottomatica.sport
Terza giornata di Kings League Lottomatica.sport: i match da non perdere
I campioni in carica sono chiamati a riscattarsi dopo una brutta sconfitta, il che vuol dire pressione sulle spalle e tanti occhi addosso. Morale: si può perdere un match come BIGBRO-TRM? Assolutamente no.
Boomers-Underdogs è un'altra sfida della 3ª giornata di Kings League Lottomatica.sport che promette di incendiare la Fonzies Arena di Cologno Monzese. Si tratta di un testacoda in cui la truppa di Fedez non può permettersi un altro passo falso: battere i favoriti di questo torneo potrebbe significare tantissimo. Gli Zebras cercano conferme contro i Circus mentre i fin qui deludenti Caesar (due sole reti segnate, peggior attacco del torneo) chiuderanno il programma contro la Zeta Como.
Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" per assistere alla finale con Claudio Marchisio
Come i due precedenti, anche il terzo Matchday della Kings League Lottomatica.sport offre ai suoi numerosi fan l'opportunità di testare la propria conoscenza del mondo Kings e di vincere dei premi da urlo. Tutto questo è possibile grazie al concorso Fan of the Kings: Meet the Prince disponibile sul sito Lottomatica.sport. Pochi rapidi passaggi per registrarsi e si è subito protagonisti. In che modo? Rispondendo alla domanda per accedere all'Instant Win e ottenere un Coin, utile per l'estrazione finale. Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 5 maggio 2026, il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l'emozione della Kings League Lottomatica.sport. Durante ogni Matchday si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c'è un'esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.
Qui il live streaming della terza giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.