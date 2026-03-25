Quinto matchday della Kings League Lottomatica.sport, che spettacolo! Grande successo per il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince"

Appena il tempo di archiviare la 4ª giornata della Kings League Lottomatica.sport ed è già tempo di tornare in campo. Breve riassunto di quanto accaduto nello spettacolare 4° Matchday. Gli Underdogs si confermano in vetta alla classifica, a punteggio pieno, grazie al solito Perrotti : ko, ma a testa alta, gli ottimi BIGBRO . Quella della squadra di Mirko Cisco non è stata l'unica vittoria arrivata nel matchball: si iscrivono alla lista anche i TRM di Paolo Scienza , a farne le spese i mai domi Alpak , come pure i Caesar contro i Boomers : il che vuol dire secondo successo di fila per Emiliano Viviano da allenatore di Loiodice e soci, ma anche zero punti in 4 partite per i ragazzi di Fedez . Alle spalle della capolista Underdogs battono colpi importanti anche Zebras e Circus: insomma, è stata una giornata davvero elettrizzante.

Qui tutti i risultati della quarta giornata e la classifica della Kings League Lottomatica.sport

Quinta giornata della Kings League Lottomatica.sport: big match Underdogs-Stallions

Oggi alla Fonzies Arena di Milano va dunque in scena la 5ª giornata della Kings League Lottomatica.sport. Il match di cartello vede di fronte gli Underdogs e gli Stallions: a Colombo e Stojkovic il compito di fermare una squadra che ha risorse infinite. Si affrontano le due formazioni che hanno segnato di più: sfida davvero imperdibile. Ci sono i BIGBRO sulla strada dei Caesar: i ragazzi di Moonryde finora hanno raccolto meno di quanto meritassero e rappresentano un'insidia anche per la truppa guidata da Emiliano Viviano. La voglia di rivalsa è ciò che anima Alpak e Boomers, un'altra delle gare "frizzanti" di giornata, come pure la sfida tra D-Power e TRM.

Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince": vivi la finale con Claudio Marchisio

Lottomatica.sport premia la fedeltà dei numerosi fan della Kings League con il concorso Fan of the Kings: Meet the Prince. Il contest, giunto alla quinta tappa, sta riscuotendo un grande successo: ad ogni utente registrato viene offerta l'opportunità di testare la propria conoscenza del mondo Kings e di vincere dei fantastici premi. Una volta effettuata la registrazione, che richiede pochi semplici passaggi, sarà possibile rispondere alla domanda per accedere all'Instant Win e ottenere un Coin, utile per l'estrazione finale.

Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 5 maggio 2026, il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l'emozione della Kings League Lottomatica.sport. Durante ogni Matchday si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c'è un'esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.

Qui il live streaming della quinta giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.