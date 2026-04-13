Kings League Lottomatica.sport, ottavo Matchday e nuova tappa del concorso Fan of the Kings Meet the Prince per assistere alla finale con Claudio Marchisio

Anche gli Dei a volte cadono. Nella 7ª giornata di Kings League Lottomatica.sport Underdogs e Stallions perdono contro Zeta Como e BIGBRO e si fanno agganciare, in vetta alla classifica, da Alpak e Circus . Gli Alpaca si dimostrano più forti delle assenze e dei Gear 7 : quinta vittoria all'attivo e forte candidatura alle semifinali, nonchè all'accesso al Mondiale per Club .

I Circus di Tommy Conte la spuntano in rimonta sui TRM, che per la seconda volta in questo Split pagano dazio al matchball. Restano a ridosso delle prime in classifica i Caesar (5-3 ai D-Power) mentre continua l'ascesa dei Boomers. Lo Faso ha trovato in Mecca il suo partner ideale e a farne le spese sono state le Zebras, incappate nella terza sconfitta consecutiva.

Qui tutti i risultati della settima giornata e la classifica della Kings League Lottomatica.sport

Ottavo matchday della Kings League Lottomatica.sport: ben tre scontri diretti al vertice

Oggi ottavo giro di giostra alla Fonzies Arena di Milano. In arrivo ben tre scontri diretti fondamentali per le zone nobili della classifica: Underdogs-Caesar, Stallions-TRM e, in chiusura di giornata, Circus-Alpak.

Ad aprire il programma di giornata sarà il match tra Boomers e Gear 7, entrambe con 2 successi all'attivo e decise a migliorare la loro posizione di classifica. D-Power-Zebras vede di fronte due "deluse" intenzionate a riabbracciare il successo dopo settimane di "digiuno". Mina vagante BIGBRO (monumentale Casapieri contro gli Stallions) per la Zeta Como di Cristian Brocchi.

Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince": vivi la finale con Claudio Marchisio

L'ottavo Matchday della Kings League Lottomatica.sport fa scattare una nuova fase del contest "Fan of the Kings: Meet the Prince". Per partecipare al concorso occorre registrarsi sul sito Lottomatica.sport e, una volta completata la procedura, si avrà l'accesso al "Kings Quiz": una domanda che metterà alla prova la propria conoscenza del mondo Kings. Rispondendo correttamente al quesito si potrà calciare il "Fan Penalty" e scoprire subito se si è vinto un premio. Allo stesso tempo, ogni risposta esatta fa guadagnare un Coin (se ne possono accumulare fino a un massimo di 11), utile per l'estrazione finale.

Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 4 maggio 2026, il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l'emozione della Kings League Lottomatica.sport. Durante ogni Matchday si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c'è un'esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.

Qui il live streaming dell'ottava giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.