Kings League Lottomatica.sport, in tre hanno centrato il primo obiettivo. E per vivere la finale del torneo con Claudio Marchisio…

Al termine della 9ª giornata della Kings League Lottomatica.sport c’è un terzetto al comando della classifica. É quello formato da Alpak , Stallions e Underdogs . Tutte vittoriose, si sono garantite la certezza di essere tra le prime sei, che vuol dire accesso ai quarti con due giornate d’anticipo. Per ciascuna di loro, adesso, l’obiettivo è il primo posto: vorrebbe dire qualificazione alle semifinali e biglietto per il Mondiale per club . Nell’ultimo Matchday è arrivata la risposta dei campioni in carica dei TRM (7-4 ai Gear 7), più due conferme: i BIGBRO restano una delle squadre più in forma della Kings League Lottomatica.sport mentre le Zebras (ko proprio contro Tuia e compagni), dopo la 5ª sconfitta consecutiva, devono svegliarsi per non compromettere la partecipazione ai play-in.

Qui tutti i risultati della nona giornata e la classifica della Kings League Lottomatica.sport

Decima giornata della Kings League Lottomatica.sport: c’è TRM-Underdogs

TRM-Underdogs è la ciliegina sulla torta di una 10ª giornata che promette tantissime emozioni. Tra i match da seguire spicca anche Alpak-BIGBRO, entrambe decise a continuare la loro brillante cavalcata. Stallions-D-POWER è a tutti gli effetti un testacoda, ultima chiamata per le Zebras contro un avversario ostico come i Caesar. Gli Stallions invece se la vedranno contro i D-POWER: per la squadra del duo Leotta-Vieri è come una finale, se la perdono c’è il serio rischio di andare a casa.

Concorso “Fan of the Kings Meet the Prince”: vivi la finale insieme a Claudio Marchisio

La decima giornata della Kings League Lottomatica.sport segna una nuova, imperdibile tappa del contest “Fan of the Kings: Meet the Prince”. Per partecipare al concorso occorre registrarsi sul sito Lottomatica.sport e, una volta completata la procedura, si avrà l’accesso al “Kings Quiz”: una domanda che metterà alla prova la propria conoscenza del mondo Kings. Rispondendo correttamente al quesito si potrà calciare il “Fan Penalty” e scoprire subito se si è vinto un premio. Allo stesso tempo, ogni risposta esatta fa guadagnare un Coin (se ne possono accumulare fino a un massimo di 11), utile per l’estrazione finale. Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 4 maggio 2026, il concorso “Fan of the Kings: Meet the Prince” offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l’emozione della Kings League Lottomatica.sport Durante ogni Matchday si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c’è un’esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio. Qui il live streaming della decima giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso “Fan of the Kings: Meet the Prince” puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.