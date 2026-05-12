Coppa Italia, finalissima Lazio-Inter: Sarri si gioca la stagione mentre Chivu va a caccia della "doppietta"

Fatta sabato la prova generale in campionato (vittoria dell’Inter per 3-0) adesso c’è lo spettacolo più atteso. Il sipario si apre per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter . Per i biancocelesti di Sarri è la partita dell’anno, che può significare conquista di un trofeo (l’ultima vittoria nel 2019 in finale contro l’Atalanta) e accesso all’Europa League. L’Inter di Chivu dopo aver vinto lo scudetto cerca la doppietta per mettere il punto esclamativo sulla stagione 2025/26.

Il percorso delle due squadre in Coppa Italia

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, le due squadre si sono affrontate anche nella scorsa edizione del torneo, ai quarti di finale: vinsero 2-0 i nerazzurri con gol di Arnautovic e Calhanoglu. La Lazio è approdata in finale avendo vinto solo uno dei quattro match giocati: all’esordio stagionale nel torneo contro il Milan, 1-0 firmato Zaccagni. Poi, nelle tre partite successive, al 90’ il verdetto era stato di parità con Bologna e Atalanta (doppia sfida in semifinale) poi superate ai calci di rigore.

L’Inter ha battuto Venezia e Torino, poi nel doppio confronto con il Como è stato decisivo il 3-2 di San Siro con annesso ribaltone ai lariani, che all’andata avevano imposto lo 0-0 ai neo campioni d’Italia. Nelle ultime tre finali di Coppa Italia giochi chiusi nei tempi regolamentari mentre nel 2021/22 fu l’Inter a servirsi dei tempi supplementari come trampolino di lancio verso il trionfo. Curiosità, è stata proprio la Lazio l’ultima squadra capace di vincere una finale con più di un gol di scarto al 90’: 2-0 all’Atalanta allora guidata da Gasperini.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Coppa Italia e non solo, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.