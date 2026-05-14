Kings League Lottomatica.sport: Boomers ai quarti, ora la sfida con gli Alpak! Attesa per Stallions-Circus

La Playoff Week di Kings League Lottomatica.sport ha emesso i suoi primi verdetti. A sfidare gli Alpak nei quarti di finale, in programma oggi, saranno i Boomers di Fedez. Lo Faso e compagni hanno avuto la meglio nell’ultimo atto dei Play-in contro le Zebras, che a loro volta avevano battuto i TRM. Fuori dunque i vincitori del primo Split della Kings League Lottomatica.sport come anche i BIGBRO, eliminati dagli stessi Boomers. Nei due match vinti dalla squadra di Fedez, curiosità, il gol decisivo è stato realizzato dallo stesso giocatore: Martini.
Si parte alle 20 con Caesar-Zeta Como, poi…
Sarà dunque la nona classificata della regular season a sfidare nei quarti di finale gli Alpak, che avevano chiuso la prima fase con score di nove vittorie e due sconfitte. Sfida in programma nella solita cornice della Fonzies Arena in chiusura di giornata, alle 22. Gli altri match dei quarti di finale si giocheranno a partire dalle ore 20: prima Caesar-Zeta Como, che vedrà il ritorno di Radja Nainggolan nelle fila della squadra di Er Faina poi Stallions-Circus. Nel match di regular season alla 2ª giornata della vinsero 6-3 gli uomini di Blur trascinati (tanto per cambiare) dalla premiata ditta Stojkovic-Colombo. La vincente di Caesar-Zeta Como sfiderà in semifinale gli Underdogs di Mirko Cisco che, in virtù del primo posto conquistato al termine degli 11 Matchday della regular phase, si sono guadagnati un doppio privilegio: la semifinale, appunto, e il diritto di partecipare alla Kings World Cup Clubs.
Qui il live streaming dei quarti di finale della Kings League Lottomatica.sport .