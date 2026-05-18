La Kings League Lottomatica.sport sceglie il suo Re, oggi semifinali e finale! Underdogs-Caesar, una sfida che promette spettacolo

Ci siamo, il grande giorno è arrivato! La Final Four della Kings League Lottomatica.sport in programma oggi alla Fonzies Arena eleggerà la squadra vincitrice del secondo Split. Cercasi dunque la squadra che succederà ai TRM nell’albo d’oro di una competizione rivoluzionaria, fatta di match sempre spettacolari grazie alle sue regole innovative. Sono partite in 12 e sono rimaste in 4. Un viaggio iniziato lo scorso 2 marzo con le 11 giornate della prima fase. Due squadre hanno salutato il torneo dopo la regular season: D-POWER e Gear 7. La Playoff Week è scattata con i Play-In, che hanno promosso i Boomers di Fedez, ed è andata avanti con i quarti di finale. Che sono storia recentissima. Ecco come sono andate le sfide giocate giovedì scorso e come si delinea il quadro delle semifinali di Kings League Lottomatica.sport.