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Formula 1, Gran Premio d'Olanda: la storia dice Verstappen ma...

La presentazione, a cura di Lottomatica.sport, del GP che si corre sul circuito di Zandvoort
3 min
Formula 1ferrariLottomatica.Sport
Formula 1, Gran Premio d'Olanda: la storia dice Verstappen ma...© Marco Canoniero

Fine della pausa estiva, la Formula 1 scalda i motori per la seconda metà di un campionato a dir poco appassionante. Il Circus riparte dall'Olanda, sulla pista di Zandvoort, dove è in programma (non era mai accaduto prima) anche la Sprint Race.

Verstappen corre a casa, Antonelli leader e le Ferrari...

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, questo Gran Premio è tornato in calendario a partire dal 2021, dopo uno stop che durava dal 1985. Per tre volte ha vinto Verstappen, poi Norris e lo scorso anno Piastri. Mai come quest'anno, però, sembrano esserci le possibilità di vedere una monoposto di altre scuderie sul gradino più alto del podio. In primis quella dell'enfant prodige Kimi Antonelli, leader della classifica piloti con 219 punti. Sono 50 in più rispetto al ferrarista Hamilton e 59 in più dell'altro uomo Mercedes, George Russell. Sulla carta Zandvoort è una pista che si sposa bene con le caratteristiche della "Rossa" ma lo era anche l'Hungaroring, dove nè Hamilton nè Leclerc sono saliti sul podio. A Silverstone e Spa, ribaltando le previsioni della vigilia, la Ferrari si è presa un primo e secondo posto con Charles Leclerc. Come detto, da quando è tornato nel calendario iridato, nel 2021, questo GP ha avuto nel "padrone di casa" Verstappen il suo padrone. L'olandese proverà a confermarsi "volante" ancora una volta, vista la motivazione aggiuntiva: dal 2027, Zandvoort non figurerà più nel calendario del Mondiale. La marea arancione sarà dunque un alleato in più per Max che, strano ma vero, non è ancora salito sul gradino più alto del podio in questo 2026.

Per rimanere aggiornato sulle news relative ai motori, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport

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