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Serie A, Genoa-Napoli: battesimo di fuoco per Allegri contro De Rossi

L'analisi a cura di Planetwin365.news del match di Marassi valevole per la prima giornata di Serie A
3 min
Genoa-NapoliPlanetwin365.newsAllegri De Rossi
Serie A, Genoa-Napoli: battesimo di fuoco per Allegri contro De Rossi© FOTO GIANLUCA MOSCA
Ci siamo! La Serie A 2026/27 irrompe sulla scena con la prima giornata. Iniziano le verifiche per i venti club, in pieno calciomercato e quindi in clima da “lavori in corso”. Per il Napoli di Allegri, al debutto ufficiale sulla panchina dei partenopei, è in agenda l'insidiosa trasferta sul campo del Genoa.

I numeri di Allegri contro il Genoa

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, per il quinto anno di fila gli azzurri debuttano in campionato lontano dallo stadio “Maradona". Non che sia stato un male: tre successi e una sconfitta (a Verona) lo score di Di Lorenzo e compagni. Il Genoa del confermatissimo Daniele de Rossi, artefice della salvezza del Grifone, proverà a mettersi di traverso. I liguri non sono esattamente specializzati in partenze a razzo: pareggi contro Lecce e Inter allo “start” delle ultime due stagioni. Va detto che negli ultimi anni un Genoa-Napoli in “versione estiva” si è visto col contagocce e chissà che non si possa registrare un’inversione di tendenza. In dieci degli ultimi undici incroci tra Genoa e Napoli si sono viste almeno tre reti, in nove occasioni entrambe le squadre sono andate a segno. Per Max Allegri un solo successo nelle ultime cinque sfide da allenatore contro il Grifone, successo arrivato a maggio di quest’anno quando il livornese era alla guida del Milan. In precedenza, si erano registrati tre pareggi consecutivi. Nell’ultimo Genoa-Napoli è successo di tutto e un contestato rigore trasformato da Hojlund al 95’ ha sancito il 3-2 finale per i campani. Un ulteriore elemento che (se maice ne fosse bisogno) farà salire ulteriormente il termometro della temperatura a Marassi.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.

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