Serie A, Roma-Fiorentina: esame Gasp per la regina del mercato

Gasp cerca conferme, le ambizioni di Grosso

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, Roma-Fiorentina è la sfida che vanta il maggior numero di precedenti (10) alla prima giornata del massimo campionato italiano. Una classica che, all’Olimpico, è a forti tinte giallorosse: sei vittorie della Roma più un pareggio negli ultimi sette match giocati nella Capitale. La Fiorentina vuole diventare a immagine e somiglianza del suo allenatore: ambizioso e propositivo. Se non si vuole applicare l’etichetta di “Regina del mercato” alla squadra toscana, di certo non si può negare come sia stata la più attiva fin dalle prime battute del calciomercato. La Roma invece ha incontrato maggiori difficoltà, sia sul fronte rinnovi che nel regalare a Gasperini i rinforzi richiesti, soprattutto sugli esterni d’attacco. Ma quel che conta, fin da subito, è il primo verdetto del campo e i punti. Le statistiche di Lottomatica.sport dicono che la Roma non perde al 90' un match ufficiale, all’Olimpico, dal 13 gennaio, ko in Coppa Italia contro il Torino. La Fiorentina sbarca nella Capitale con buone sensazioni, legate anche al pareggio spettacolare (in amichevole) contro il Real Madrid di Mourinho. L’obiettivo è alzare con decisione l’asticella rispetto alla scorsa stagione, quando la squadra conquistò la salvezza dopo una stagione incredibilmente travagliata. Ma conquistata in anticipo: per questo motivo, una viola appagata e senza più ambizioni perse nettamente per 4-0 (4 maggio) contro una Roma che lottava per la Champions. Un traguardo che i giallorossi contano di bissare mentre dove possa arrivare questa Fiorentina lo dirà il tempo. E, in parte, anche questo appassionante Roma-Fiorentina. Ancora una volta, in scena alla prima di campionato.

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