Che US Open saranno senza Sinner? Zverev per il bis Slam, il record di Djokovic e... l'Italia di Cobolli e Musetti

Nel weekend si completeranno le qualificazioni , tormentate dalla pioggia, ma da lunedì 31 agosto si fa sul serio con le partite del tabellone principale degli US Open , ultimo Slam del 2026. Non ci sarà il numero uno del mondo Jannik Sinner , campione nel 2024 e finalista perdente lo scorso anno contro Alcaraz . Nel singolare maschile sono otto al momento i tennisti italiani che figurano nel tabellone principale : Guerrieri arriva dalle qualificazioni , per lui sarà una storica prima volta in un main draw Slam. In attesa che arrivino buone notizie da Passaro e Cinà .

Tanti rivali per Zverev: Nole, gli italiani e... il sogno americano

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, Novak Djokovic insegue il suo quinto titolo sul cemento americano ma soprattutto il suo venticinquesimo Slam in carriera. Nel 2023, a 36 anni, ha vinto proprio a New York il suo Slam numero 24. Quest'anno ha sfiorato il trionfo agli Australian Open, sconfitto in finale da Alcaraz. Senza Sinner, out per un problema al ginocchio, e con Alcaraz al rientro dopo un lungo stop per infortunio al polso, il campione serbo tenterà un nuovo assalto al titolo che fa rima con record che ora condivide con Margaret Court: diventerebbe il giocatore con più Slam conquistati in singolare. I suoi rivali? Oltre al rientrante Alcaraz, senza dubbio la testa di serie numero 1 del seeding, il tedesco Zverev, che solo quest'anno è riuscito a sfatare il tabù Slam vincendo il Roland Garros. Occhi puntati anche su Taylor Fritz, portabandiera delle speranze americane: l'ultimo tennista Usa a trionfare a Flushing Meadows è stato Andy Roddick. Gli italiani senza Sinner partono con l'etichetta di outsider. La prima nomination va a Flavio Cobolli, arrivato ad un passo dal trionfo nel doppio misto proprio sul cemento americano. In seconda battuta c'è Lorenzo Musetti, che dopo aver saltato Roland Garros e Wimbledon si ripresenta con buone sensazioni sul palcoscenico Slam. Un anno fa uscì ai quarti, battuto da Sinner. Ci sono dunque punti importanti da difendere per cercare di tornare in top ten, da cui è uscito durante il periodo di stop forzato causa infortunio.

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