Sedicesimi di Coppa Italia, il Torino sfida il Monza del grande ex Juric: il Milan alla finestra...

Torino-Monza, parola d'ordine: riscatto

Sotto i riflettori finisce Torino-Monza, con il ritorno in terra piemontese da avversario dell’ex allenatore granata Ivan Juric. I granata hanno perso per 2-1 contro Milan e Sassuolo (ma entrambe le sfide erano in parità all’intervallo), i brianzoli si sono dovuti arrendere contro Inter e Udinese, non senza gravi errori dei loro portieri, Pizzignacco e Thiam. Se il Monza ha pagato l’impatto con la nuova categoria, il Toro targato Abate ha evidentemente bisogno di tempo per carburare. Ma non troppo. All’orizzonte c’è un suggestivo ottavo di finale contro il Milan, che per i granata potrebbe voler dire rivincita. I precedenti sono confortanti: in 26 sfide ufficiali con il Monza, si registrano 15 vittorie dei piemontesi, 10 pareggi e un solo successo brianzolo.

Sassuolo-Frosinone, Aquilani contro Alvini

Nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre si giocano due sfide, Sassuolo-Frosinone (ore 15.00) e Udinese-Venezia (alle 18.00). Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, Sassuolo e Frosinone hanno iniziato la stagione seguendo la stessa tabella di marcia. Due successi, con in mezzo un ko. I ragazzi di Aquilani hanno superato nettamente il Cesena nel primo turno di Coppa Italia, "imitati" dal laziali che, sempre con tre gol di scarto, hanno eliminato la Juve Stabia. Poi è arrivato un ko al debutto in campionato, rispettivamente contro Atalanta e Juventus. Senza fare una piega, il Sassuolo ha battuto il Torino mentre il Frosinone è andato addirittura a vincere al Franchi di Firenze per 3-0 con doppietta di uno scatenato Raimondo. La sfida è anche tra l'emergente Aquilani e il più navigato Alvini: chi la spunta si regala un ottavo di finale extra lusso contro la Juventus. Partita che si preannuncia divertente quella del Mapei Stadium, dove il Frosinone tra l'altro si è aggiudicato lo scontro diretto più recente. I neroverdi hanno il fattore campo dalla loro ma Alvini ha idee e uomini giusti per mettere in difficoltà la retroguardia di Aquilani. Ne vedremo delle belle.

Udinese-Venezia, chi vince si regala la Dea

L'Atalanta di Maurizio Sarri aspetta negli ottavi di Coppa Italia la vincente tra Udinese e Venezia. Si gioca in partita secca al Bluenergy Stadium di Udine, dove i friulani - sottolinea Lottomatica.sport - hanno segnato un gol esatto contro il Padova in Coppa Italia (1-0) e il Como in campionato (1-1). Nello scorso weekend, i Runjaic boys sono andati a vincere per 3-2 in casa del Monza, nonostante l'assenza dell'infortunato Zaniolo. Il Venezia si presenta a questo appuntamento di Coppa dopo aver ribaltato in modo rocambolesco il Modena (3-2 al Penzo). I lagunari in Serie A non hanno raccolto punti contro Lecce e Milan ma, per quanto visto, hanno dimostrato di poterci stare nel massimo campionato. L'obiettivo primario resta la salvezza e questo potrebbe agevolare i piani dell'Udinese, squadra più esperta e dai meccanismi collaudati. Occhio ai precedenti: negli ultimi quattro si è registrata una media di 4 gol a partita. Tradotto: Udinese-Venezia potrebbe valere il prezzo del biglietto.

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