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La Miglior Giocata, si parte oggi: in palio abbonamenti DAZN Full e un'esperienza VIP con la propria squadra del cuore

Al via il nuovo contest di Planetwin365.news dedicato alla Serie A Enilive che permette di vincere premi esclusivi votando il miglior gesto tecnico del campionato
3 min
Planetwin365.newsLa Miglior GiocataAbbonamenti DAZN Full
La Miglior Giocata, si parte oggi: in palio abbonamenti DAZN Full e un'esperienza VIP con la propria squadra del cuore

La Serie A è già nel vivo e oggi, 1° settembre, prende il via La Miglior Giocata, il nuovo contest di Planetwin365.news dedicato agli appassionati di calcio.

Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari.

Concorso "La Miglior Giocata": ecco come partecipare e cosa si può vincere 

Partecipare a La Miglior Giocata è facile ed intuitivo: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. 

Il meccanismo del concorso è semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella. 

E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. 

Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. 

A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. 

Da oggi, dunque, spazio alle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale. Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.

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