Palermo e Cagliari a caccia del pass per gli ottavi di Coppa Italia: Tedesco e Gasperini osservano...

Meglio di così non potevano iniziare la stagione. Palermo e Mantova hanno fatto tre su tre e, col morale alle stelle, si giocano un biglietto per gli ottavi di Coppa Italia dove ad attendere la vincente c'è il Bologna .

Palermo e Mantova, vietato fermarsi

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Mantova ha segnato 7 gol nei primi tre incontri ufficiali contro i 6 del Palermo, reduce dal blitz all'ultimo respiro in casa dell'Arezzo. I siciliani hanno superato il turno di Coppa Italia battendo una formazione di categoria superiore, il Lecce: 2-0 al Barbera. Ma è stato il Mantova ad andare oltre le aspettative visto che la vittima degli uomini di Modesto è stata la Lazio di Gattuso. Un Mantova che per confermarsi squadra rivelazione di questa prima parte di stagione deve superare l'esame "Barbera", dove i lombardi non hanno mai vinto nella loro storia. Il Palermo, tra le favorite per la promozione in Serie A, vuole andare avanti per accedere alla fase calda del torneo. Da ricordare che nella loro storia i rosanero sono arrivati a disputare per tre volte la finale di Coppa Italia (l'ultima nel 2010/11 contro l'Inter) ma senza mai riuscire ad alzare al cielo il trofeo.

Cagliari-Verona, una di loro sembra star meglio

L'avvio di stagione del Cagliari è caratterizzato dall'uno... e stop. Successo per 1-0 in Coppa Italia sull'Arezzo, blitz a Parma in campionato e ko interno con l'Inter, sempre con una sola rete sul tabellino marcatori. I sardi ripartono proprio dall'ottimo secondo tempo in cui hanno messo in difficoltà gli uomini di Chivu. Un trampolino di lancio da cui spiccare il volo verso... la Roma, che negli ottavi aspetta la vincente di questa sfida secca. Tra i sardi e i giallorossi proverà a mettersi di traverso l'Hellas, che nelle tre gare giocate tra Coppa Italia (turno superato a spese dell'Entella solo ai rigori) e Serie B non ha visto vittorie, incassando 5 reti e segnandone 4. Quattro come i gol subìti dal Cagliari nell'ultimo incrocio tra le due squadre, a fine gennaio.

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