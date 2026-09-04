Formula 1, Gp d'Italia: Antonelli leader ma... ultimo. Hamilton per il record, Verstappen contro il tabù

Mercedes, scelta pesante. Le ambizioni della Ferrari

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, non accadeva da 73 anni che un pilota italiano (all'epoca fu Ascari) si presentasse a Monza da leader della classifica iridata. Un tabù sfatato da Kimi Antonelli, vincitore di 6 dei 12 Gran Premi disputati in questa appassionante stagione. Tuttavia, nel Gran Premio d'Italia, l'enfant prodige partirà dal fondo della griglia a prescindere dall'esito delle qualifiche. Il motivo è legato all'utilizzo di una nuova Power unit, oltre il limite di componenti consentito dal regolamento. Si tratta di una scelta strategica precisa voluta dal team principal Toto Wolff, per due ragioni: le caratteristiche del circuito moltiplicano le possibilità di sorpasso e soprattutto, nell'ottica del campionato, la Mercedes potrà contare su una vettura più performante in vista della seconda - decisiva - parte di stagione. Un "Antonelli penalizzato" rappresenta un'occasione da cogliere al volo per la concorrenza. In primis per Lando Norris, vincitore degli ultimi due Gran Premi ma che mai, in carriera, ha inanellato tre trionfi consecutivi. Ma anche per colui che lo scorso anno ha vinto a Monza, Max Verstappen. L'olandese ha messo insieme 12 gare senza vincere, peggior striscia del decennio, quella più negativa di sempre risale al 2016/17: 30 gare di "digiuno". Da quando corre per la Red Bull non ha mai chiuso una stagione senza salire sul gradino più alto del podio. Ultima ma non ultima la Ferrari, che nel Gran Premio di casa correrà con una livrea celebrativa del leggendario Michael Schumacher e della Ferrari F310 del 1996. A Monza Hamilton vanta il primato condiviso di vittorie (5) e, insieme a Russell, è il principale "inseguitore" di Antonelli nell'attuale classifica piloti, con un distacco di 59 punti dal leader. Leclerc in stagione ha vinto a Silverstone ed è salito sul podio a Spa, Melbourne e Suzuka. Insomma, un piazzamento di livello è alla portata dei ferraristi, per celebrare al meglio Michael Schumacher e rendere onore alla "marea rossa" pronta a surriscaldare l'atmosfera nel Tempio della Velocità.

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