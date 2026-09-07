Real Madrid-Inter, un super Lautaro lancia la sfida ai fenomeni di Mourinho

Mou contro Chivu, una sfida che profuma di... Triplete

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Real ha sempre battuto l'Inter negli ultimi 4 incroci. Contro i nerazzurri però Mourinho dovrà fare a meno degli squalificati Guler, Bernardo Silva e Camavinga, senza dimenticare che nel weekend è arrivato il primo ko stagionale (contro il Betis) che ha raffreddato l'entusiasmo del Madrid dopo 3 vittorie consecutive in campionato. L'Inter al contrario viene dal ribaltone col Napoli che ha confermato quanto sia devastante l'attacco nerazzurro. Lautaro Martinez, decisivo con una doppietta contro i Blancos, lancia la sfida a Kylian Mbappé, 22 gol in 25 euro presenze con il Real. Eppure anche un fuoriclasse come lui può incappare in serate storte e finire sul banco degli imputati: col Betis ha sbagliato molti gol e si è fatto parare un rigore.

Allegri cerca l'impresa contro l'Arsenal

Il Napoli di Allegri debutta in Champions contro l'Arsenal vice campione d'Europa. Una squadra che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, non ha perso nessun match nei tempi regolamentari nell'edizione 2025/26: 11 vittorie e 4 pareggi. A confortare gli azzurri c'è il dato relativo alle due sole sconfitte rimediate nelle ultime 21 gare casalinghe di Champions: 12 successi e 7 pareggi. I Gunners però hanno vinto tre dei quattro scontri diretti giocati con i partenopei. Arsenal protagonista di una super partenza in questa stagione (4 vittorie su 4) a differenza del Napoli, che dopo i ko contro Como e Inter deve rimettersi in carreggiata. Al Maradona servirà un'impresa contro i campioni d'Inghilterra, tra le squadre più accreditate per arrivare ancora una volta fino in fondo alla competizione.

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