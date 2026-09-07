Champions League, l'Inter cerca l'impresa contro il Real di Mourinho e Mbappé

Real-Inter, i precedenti

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, l'Inter ha perso senza segnare neanche un gol in ciascuno degli ultimi tre scontri diretti con i Blancos. Ma il Real è squadra che non risparmia (quasi) nessuno, basti pensare che con Mourinho in panchina gli spagnoli hanno segnato almeno una rete in 35 partite di Champions su 36. L'Inter è stata l'ultima italiana ad alzare la Coppa più prestigiosa nel 2010 e c'era proprio il tecnico portoghese in panchina. Un passato glorioso da rispolverare visto che Lautaro Martinez (che sfida con Mbappé) e compagni hanno perso cinque degli ultimi sei incontri disputati in Champions League. Parla spagnolo anche il bilancio relativo agli ultimi 21 match giocati in Europa dai Blancos contro squadre italiane: ben 19 le affermazioni del Real. Al Bernabeu servirà un'impresa ma questo, numeri a parte, Chivu lo sa benissimo.

Fenerbahce-Roma, Gasp debutta in Turchia

Inizia in Turchia, contro il Fenerbahce, l'avventura in Champions della Roma. Gasperini, ricorda Planetwin365.news, ha riportato i giallorossi a giocare la coppa più importante per la prima volta dal 2018/19. Clima caldissimo a Istanbul contro una squadra infarcita di ex giocatori della Serie A, che si è qualificata superando ben tre turni preliminari. Da vedere quanto il ko col Besiktas inciderà sul morale di Greenwood (ex obiettivo di mercato della Roma) e compagni, al loro primo incrocio ufficiale con i giallorossi capitolini. In sei partite giocate in Champions contro squadre italiane, il Fener ha un ruolino (da brividi) di cinque sconfitte e una sola vittoria.

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