Lazio-Milan, un uomo al comando

La Lazio è in vetta alla classifica di Serie A insieme a Roma e Inter . Alzi la mano chi lo avrebbe detto dopo aver visto Lazio-Mantova di Coppa Italia . Merito di Gattuso e dei biancocelesti , che in un Olimpico che si preannuncia ancora disertato dal tifo laziale si preparano alla super sfida con il Milan di Amorim .

Lazio-Milan, la partita di Gennaro Gattuso

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Lazio non vinceva le prime tre partite di campionato dalla stagione 2012/13, allora c'era Vladimir Petkovic in panchina. Con il neo acquisto Frattesi sempre a segno, una condizione fisica apparsa brillante (vedi il ribaltone di Udine) e un Gattuso deciso a tenere sul pezzo i suoi, la Lazio punta al "poker" di vittorie supportata dai precedenti: la scorsa stagione ha battuto il Milan all'Olimpico per 1-0 sia in campionato che in Coppa Italia. Il Milan a detta dello stesso Amorim ha bisogno di tempo e pazienza per rendere visibile la sua impronta sul nuovo corso rossonero. Non può essere un caso che il Diavolo in campionato abbia segnato 5 gol su 5 nei secondi tempi. Il tutto in attesa del ritorno in campo di un uomo chiave come Pulisic e dei guizzi del neo acquisto Diego Moreira. L'uomo chiave della Lazio non è solo Frattesi: è uno che gli scarpini li ha indossati, anche al servizio dei colori rossoneri (468 presenze e 10 trofei vinti tra cui due Champions League) e adesso siede sulla panchina biancoceleste. Gennaro Gattuso, che "vuole far punti contro la squadra del suo cuore". Chi l'ha detto che al cuore non si comanda?

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