MotoGP e Formula 1: tutto sul Gran Premio di San Marino e sul GP di Spagna, con tante novità

GP di San Marino, attenti a quei due

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il pilota che vanta più trionfi in top class nelle varie edizioni del GP oggi denominato Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini" è Marc Marquez, con sei affermazioni. Lo spagnolo si presenta sul circuito intitolato a Marco Simoncelli da bi-campione in carica, avendo vinto le ultime due edizioni: nel 2024 precedendo Bagnaia (vincitore nel 2021 e nel 2022), lo scorso anno davanti a Bezzecchi. I risultati delle prime prove libere rafforzano la convinzione che il duello Marquez-Bezzecchi possa effettivamente tenere banco ancora una volta, più attardato invece l'attuale leader del Mondiale Jorge Martin (256 punti) che forse sente il peso della pressione esercitata dallo spagnolo della Ducati (237) e dal romagnolo dell'Aprilia (232). Solo 18° Bagnaia nelle libere 1 ma Pecco proverà ad esaltarsi davanti al pubblico italiano.

GP di Spagna, tutto sul nuovo circuito del Madring

La Formula 1 manda in scena il GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo il clamoroso trionfo in Italia vola Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 267 punti contro i 201 di George Russell e i 191 del ferrarista Lewis Hamilton. Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Madrid torna a ospitare un GP di Formula 1 a distanza di 45 anni: era il 1981 e all'epoca la gara si svolse sul circuito del Jarama. Dal 1991 al 2025 il GP di Spagna è andato in scena sul circuito del Montmelò, prova che pure è rimasta in calendario con la denominazione di Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Per la cronaca, quest'ultima gara si è svolta a giugno ed è stata vinta da Hamilton davanti a Russell e a Norris. Il nuovo circuito cittadino del Madring, situato nella periferia di Madrid, è tutto da scoprire: 5,4 km di lunghezza, 22 curvetra cui spicca l'iconica "Monumental", lunga 550 metri e con un'inclinazione del 24%. Insomma, uno spettacolo nello spettacolo destinato a rimanere indelebile nella memoria dei circa 200.000 spettatori attesi nell'arco dei tre giorni. Lewis Hamilton vanta il maggior numero di vittorie (sei) nel GP di Spagna, senza contare quella (per le ragioni descritte in precedenza) a Barcellona-Catalogna. Accanto a lui, con 6 trionfi, c'è Michael Schumacher.

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