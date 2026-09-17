Juventus-Atalanta, Spalletti vuole mettere fine al lungo digiuno dei bianconeri

Juve-Atalanta, Spalletti contro Sarri

L'Atalanta ha in scia due sconfitte contro Roma e Cagliari e vuole rialzare la testa, complice... la storia. Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, infatti, i bergamaschi non perdono in casa della Juve dal 2018: da lì in poi, sei pareggi (ma nessuno 0-0) e due vittorie della Dea. Una striscia positiva che Sarri, ultimo allenatore a regalare lo scudetto alla Juve, vorrà allungare. C'è da dire però che il Comandante ha vinto solo 5 dei 19 incroci con la Juventus e che l'Atalanta (due vittorie e due sconfitte finora) ha bisogno di tempo per assimilare le sue idee di gioco. La Juve finora ha avuto nel carattere e nella capacità di recuperare da situazioni di svantaggio le sue doti migliori: ben 5 delle 6 reti totali dei bianconeri sono arrivate nella ripresa. Restano però un miraggio i gol degli attaccanti, Kolo Muani e Woltemade. Difficile così fare un campionato di vertice. Si sono sbloccate invece le punte dell'Atalanta: un gol a testa per Krstovic e Scamacca, 2 gol in 9 sfide contro la Juve per l'attaccante italiano. Nelle fila della Juve si aspetta la prima giocata decisiva da Alajbegovic, pericoloso ma non ancora concreto come vuole Spalletti contro il Sassuolo di Aquilani.

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