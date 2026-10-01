Nations League, Francia-Italia: Mancini cerca l'impresa contro il Dream Team di Zidane

La Francia per spiccare il volo, l'Italia per dare continuità al blitz in Turchia e sostenere con un risultato prestigioso il progetto Mancini-bis. Quali che siano contesto, motivazioni e posta in palio, Francia-Italia non sarà mai una partita come le altre. Il faccia a faccia Zidane-Mancini , valevole per la terza giornata della Nations League (gruppo 1 della Lega A), è in programma venerdì 2 ottobre alle 20.45 a Saint-Denis.

Francia-Italia, il precedente che incoraggia gli Azzurri

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Italia ha vinto l'ultima trasferta ufficiale contro i francesi a settembre 2024, sempre in Nations League. Un successo per certi versi "storico" perchè è stata quella l'ultima occasione in cui i "Galletti" hanno perso un match casalingo ufficiale. Del resto la Nations League è un torneo particolare, in cui - complici le rotazioni a cui ricorrono gli allenatori - anche chi è favorito può scivolare. Non è scivolata finora la Francia perchè è tra le poche al mondo che può permettersi di fare a meno di Kylian Mbappé (infortunato, sarà out contro l'Italia) e di tenere inizialmente a riposo uno come Michael Olise e mettere ugualmente sotto il Belgio. Per inciso, il fuoriclasse del Bayern si è dovuto comunque "scomodare" ed entrare dalla panchina per risolvere il match con i Diavoli Rossi. Il nuovo corso targato Zidane è dunque ripartito con due vittorie e annessi clean sheet: resta immutata la consapevolezza transalpina che, anche con lo scivolar via dei minuti, la giocata di un singolo può fare la differenza. Tutto vero ma con un rovescio della medaglia: gli ultimi 11 gol segnati dalla Francia sono arrivati nei secondi tempi. All'Italia il compito di punire, all'occorrenza, la difesa transalpina e provare a mettere il match in discesa. In quel "famoso" precedente di settembre 2024 l'Italia ribaltò il vantaggio iniziale francese (Barcola) andando poi a segno con Dimarco, Frattesi e Raspadori. Gli ultimi due hanno fatto malissimo alla Turchia. Chissà...

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