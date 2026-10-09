MotoGP, Gran Premio d'Indonesia: duello annunciato Marquez-Martin ma per uno di loro Mandalika è un tabù

Dal Giappone all’Indonesia. La MotoGP trasloca sull’isola di Lombok per vivere un altro appassionante weekend sul circuito di Mandalika . Siamo al diciassettesimo appuntamento stagionale e il divario tra i due “battistrada” della classifica generale, Jorge Martin (primo) e Marc Marquez si è ridotto a due soli punti dopo l’accoppiata Sprint/Gran Premio centrata a Motegi dal nove volte campione del mondo.

Bezzecchi, prime libere ok

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, nessun pilota ha vinto per due volte nella breve storia di questo GP sul circuito di Mandalika. Dal 2022 ad oggi le 4 gare hanno visto trionfare Oliveira, Bagnaia, Martin e Aldeguer. E Marquez? Strano ma vero, non ha mai visto la bandiera a scacchi. Un tabù che lo straripante spagnolo della Ducati Lenovo visto negli ultimi tempi proverà ad abbattere in questo fine settimana. La classifica piloti vede Bezzecchi a -49 dalla vetta, il terzo posto nella gara lunga di Motegi dà fiducia al riminese dell’Aprilia anche se le gare al termine sono sempre meno e ogni passo falso costerà carissimo. Da sottolineare come nelle prime prove libere di oggi, venerdì 9 ottobre, il miglior tempo sia stato firmato proprio da Bezzecchi, che ha preceduto Marquez e Martin. Gli appuntamenti “caldi” sono previsti per le 9 di mattina in Italia di sabato (Sprint Race) e domenica, sempre alle 9 con la gara lunga quando si accenderà il semaforo verde delle emozioni.

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