Champions League, Villarreal-Napoli: primi punti cercasi dopo un debutto amaro

Precedenti Villarreal-Napoli, vince... l'equilibrio

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, quello di martedì sera (ore 21.00) sarà il settimo confronto ufficiale tra il “Sottomarino Giallo” e gli azzurri. Lo score è in perfetto equilibrio con due successi per parte e due pareggi. I gol totali? Appena 10 e soltanto un match si è chiuso con almeno 3 reti: 24 febbraio del 2011, Villarreal-Napoli 2-1. Come arrivano le due squadre all’appuntamento europeo? Il Villarreal è uscito sconfitto dal Bernabeu, sconfitta preventibabile e oltretutto onorevole: solo 1-0 per mano del Real Madrid. Il Napoli invece ha rifilato un netto 3-0 al Frosinone, con Allegri che ha ricevuto ottime indicazioni da giocatori "non titolarissimi" come Lang e Giovane: gol del primo, assist del secondo. Nella sfida dell'Estadio de la Ceramica la vittoria servirebbe ad entrambe per infrangere i rispettivi tabù. Il Villarreal non vince da ben 12 partite di Champions League, il Napoli ha conquistato un solo pareggio nelle ultime sei euro trasferte. Per Rafa Marin sarà un po' come tornare a casa, avendo giocato in prestito nel Villarreal nella scorsa stagione. Per il difensore 31 presenze, un gol e... 4 cartellini gialli.

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