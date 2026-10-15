Europa League, Celta-Juventus: i bianconeri cercano bis e... rivincita

Due vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali non sono abbastanza se ti chiami Juventus . La squadra di Spalletti però in Europa League ha vinto e convinto, 5-0 al Nec Nijmegen. Nella seconda giornata della fase campionato del torneo, i bianconeri vanno a caccia del bis sul campo del Celta Vigo .

Celta-Juve, occhio ai precedenti

Gli spagnoli, numeri alla mano, non sembrano irresistibili. Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, infatti, hanno vinto solo una delle prime nove partite disputate in questo avvio di stagione. In Europa, al contrario della Juve, il debutto è stato da dimenticare: ko per 1-0 sul campo dell'Omonia Nicosia. Ben cinque i pareggi collezionati fin qui dai galiziani e vale la pena sottolineare come solo in due delle nove gare giocate si siano viste tre o più reti totali. Un dato che si sposa alla perfezione con la tendenza juventina a segnare e a subìre poco, tranne rare "eccezioni". Quello di giovedì sera al Balaidos sarà il terzo incrocio tra Celta e Juve, avversarie anche nella Coppa Uefa edizione 1999/2000. I bianconeri vinsero 1-0 a Torino per poi incassare un pesante ko in Spagna. Ad alimentare le speranze di rivincita bianconera c'è un dato relativo alle trasferte: bianconeri a secco di gol solo una volta nelle ultime undici gare giocate lontano da Torino.

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