Juve-Lazio, Spalletti contro Gattuso: record, rivincite e tabù
Sedici punti in sei giornate la Lazio non li aveva mai conquistati neanche nella stagione 1999/2000, quella del secondo Scudetto. Gattuso meglio di Eriksson in questa sorta di corsa a tappe: alla Juventus il compito di frenare la corsa dei biancocelesti, che in trasferta hanno battuto Bologna, Udinese e Venezia. Juve-Lazio, match della settima giornata di Serie A, si gioca domenica 18 ottobre alle 20.45.
Juve, precedenti ok con Gattuso
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Lazio non batte la Juve a Torino da 9 anni: un memorabile 2-1 con doppietta di Ciro Immobile e rigore fallito al 97' dall'allora juventino Paulo Dybala. Servirà un'altra prestazione da incorniciare contro una Juve che in casa ha giocato 4 partite ufficiali conquistando 3 vittorie e un pareggio, contro il Milan. Tra l'altro, il gol del rossonero Cisse è l'unico fin qui incassato allo Stadium dalla Vecchia Signora. Sarà il quinto faccia a faccia da allenatori tra Gattuso e Spalletti: Ringhio ha vinto il primo (ma solo ai tempi supplementari, in Coppa Italia contro l'Inter), pareggiato il secondo e perso gli ultimi due. Più negativo il saldo dell'attuale allenatore della Lazio nei confronti della Juve: in 10 incroci si registrano 7 sconfitte per Gattuso. La Juve sa che è uno scontro diretto da non fallire: per la classifica (con tre punti si porterebbe a meno 2 dalla Lazio) e per lo slancio che può dare un successo in un match del genere, contro un avversario che dopo lo shock in Coppa Italia contro il Mantova ha iniziato a volare.
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