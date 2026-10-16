Bologna, la cura Palladino funziona ma al Dall'Ara...

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Dall'Ara non è uno stadio amico dei nerazzurri. Negli ultimi cinque match giocati a Bologna, infatti, l'Inter è caduta in tre occasioni conquistando una sola vittoria. Il ko rimediato in Champions contro il Bruges fa male agli uomini di Chivu, che comunque hanno toccato la ragguardevole quota di 22 gol segnati in 8 gare ufficiali. Il Bologna in questa stagione ha sempre incassato uno o due gol a partita, aspetto su cui Palladino deve evidentemente lavorare. Da tener presente, poi, che i felsinei hanno vinto solo una delle ultime undici partite casalinghe, tra Serie A e coppe. Nel computo rientra anche il pirotecnico 3-3 con l'Inter all'ultima giornata dello scorso campionato. Curiosità, 4 dei 6 gol furono siglati da giocatori italiani: Dimarco, Bernardeschi, Pobega e Pio Esposito.

Concorso "La Miglior Giocata": in palio abbonamenti DAZN Full e un super premio finale

Giornata dopo giornata, aumentano i gol segnati e il numero di gesti tecnici applauditi dagli appassionati. Per ogni turno di campionato, ognuno può esprimere liberamente la propria preferenza e... vincere un ricco premio. In che modo? Partecipando a La Miglior Giocata, il nuovo contest di Planetwin365.news pensato appositamente per agli appassionati di calcio. Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari. Partecipare a La Miglior Giocata è facile: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella. E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.