Kings Cup Lottomatica.sport, oggi al via la seconda edizione tra volti nuovi e sfide imperdibili

Attesa finita. Oggi torna protagonista la Kings League Lottomatica.sport con la seconda edizione della Kings Cup . Ad aprire le danze, alle ore 17.00, saranno i campioni in carica dei Caesar di Er Faina ed En3rix, che debuttano contro i Circus di GrenBaud. Le due squadre sono inserite nel primo dei due gironi (A) in compagnia di Stallions, Boomers, TRM e D-POWER. Nel gruppo B invece sono pronti a darsi battaglia Alpak, Underdogs, BIGBRO, Gear7, Zeta Como e Zebras.

Volti nuovi e tanta competizione

Tutte le partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport. Come la scorsa edizione, la Kings Cup Lottomatica.sport prevede una prima fase in cui ogni squadra sfiderà le altre cinque del proprio gruppo, per un totale di cinque giornate. Al termine dei cinque Matchday sarà la volta di Play-In e quarti di finale, prima della Final Four di fine novembre che incoronerà la regina di questo Split. La seconda edizione della Kings Cup Lottomatica.sport è un mix di conferme e volti nuovi. Ad un “cast” che comprende, tra gli altri, Fedez, Er Faina, Diletta Leotta, Melissa Satta e Blur, si affiancano new entry come Alessandro Borghese, Max Giusti, Flokox e Giuseppe Cruciani, ovvero i vice presidenti dei D-POWER di Diletta Leotta.

Un big match da non perdere

Tanti nuovi ingressi anche in campo, con gli Stallions di Blur che fanno sul serio grazie agli acquisti di Gelsi (arrivato dagli Alpak che si sono invece assicurati Simone Lo Faso), Buono e Perrotti. Stasera il big match tra gli Stallions di Blur e i Boomers di Fedez promette di incendiare l’arena di Cologno Monzese: fischio d’inizio previsto per le 21.00. Alpak e Underdogs, le finaliste dello Split 2 della Kings League Lottomatica.sport, debutteranno (girone B) rispettivamente contro Zeta Como e Zebras. Impronta iberica per gli uomini di Mirko Cisco, che ha pescato in Spagna per rinforzare la sua squadra e provare a sopperire alla partenza di un top come Matteo Perrotti.

Il torneo di calcio più rivoluzionario del mondo è pronto a riprendersi la scena con il suo carico di adrenalina, competizione e coinvolgimento di un’ampia Community: bentornata Kings Cup Lottomatica.sport!