Napoli-Bodo Glimt, Allegri contro l'ostacolo norvegese e... il record negativo

Perdere in casa dell'ultima della classe in Serie A (il Venezia) non è il modo migliore per approcciare la delicata sfida di Champions League contro il Bodo Glimt . Martedì sera, al Maradona, la squadra di Allegri deve mettere da parte i malumori e centrare la prima vittoria nella fase campionato: i ko contro Arsenal e Villarreal, infatti, lasciano ancora al palo De Bruyne e compagni.

I numeri del Bodo contro le squadre italiane

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, da allenatore Max Allegri ha perso otto delle ultime nove partite di Champions League, con una striscia aperta di cinque sconfitte consecutive. Ma il mister ha l'esperienza necessaria per non farsi distrarre da un simile record negativo. Il suo Napoli ha vinto le ultime due gare casalinghe contro Bologna e Frosinone senza subìre reti ed è pronto a ripartire. Il Bodo Glimt arriva al Maradona forte di quattro successi di fila in tutte le competizioni. Una serie che comprende l'1-0 casalingo al Borussia Dortmund, vittoria che ha permesso ai norvegesi di "riappacificarsi" con il calcio tedesco dopo la manita shock subìta al debutto dal Bayern Monaco. Il Bodo Glimt in questa competizione è cresciuto molto anche in trasferta, dove ha ottenuto risultati di prestigio: chiedere all'Inter, battuta per 2-1 a febbraio ed eliminata nei playoff di Champions League. In generale, lo score dei norvegesi contro le italiane è di sei vittorie, un solo pareggio e nove sconfitte. Due di queste sono arrivate proprio contro il Napoli in occasione della Coppa delle Coppe 1976/77, quando gli azzurri si imposero nel doppio confronto senza incassare gol.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alle Coppe europee, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.