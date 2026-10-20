Inter-Shakhtar, statistiche e curiosità: i precedenti sorridono ai nerazzurri

I numeri dello Shakhtar: 10 vittorie in 12 partite ufficiali

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, i nerazzurri sono imbattuti negli scontri diretti con gli ucraini: tre vittorie dell'Inter e quattro pareggi. Non solo, le squadre ucraine non hanno segnato neanche un gol negli ultimi otto incroci con formazioni italiane. Va detto però che lo Shakhtar arriva a San Siro senza nulla da perdere e con il morale alto. Nelle prime dodici partite ufficiali della stagione, infatti, ne ha vinte ben dieci. Quattro i punti raccolti in Champions dagli uomini di Arda Turan, che prima hanno pareggiato col Psv e poi battuto 3-1 l'Aek. All'Inter il compito di "fare pace con il torneo", avendo perso ben sette delle ultime otto gare disputate nonché le ultime quattro in casa: record negativo nella storia del club. Anche senza capitan Lautaro Martinez le reti al Meazza non dovrebbero mancare. Nelle nove partite ufficiali giocate dai nerazzurri, solo una volta non è stata superata la soglia delle 2 reti complessive.

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