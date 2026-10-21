Bournemouth-Milan, "ciliegie" indigeste per Amorim? Lo dicono i precedenti
Due indizi non fanno una prova ma quasi. Il Milan ha due belle vittorie in scia: netta quella sul Salisburgo (tripletta di Cisse), convincente... a metà quella ottenuta contro l'Atalanta di Sarri, 3-2 il finale di un match che sembrava già vinto dal Diavolo ma che la Dea nei minuti finali ha "rischiato" di pareggiare. Giovedì sera i rossoneri scendono in campo al "Vitality Stadium" per affrontare il Bournemouth di Marco Rose, a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Europa League: blitz per 2-1 sul campo della Real Sociedad, netto 3-0 casalingo rifilato allo Sturm Graz.
Amorim sfida il tabù Bournemouth
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, non ci sono precedenti in gare ufficiali tra gli inglesi e il MIlan. Negli ultimi dieci viaggi oltremanica, il Diavolo ha vinto il match più "recente" contro il Newcastle (dicembre 2023, fase a gironi di Champions) interrompendo una striscia di nove partite consecutive senza successi in terra inglese. Clima caldo al "Vitality Stadium" dove il Bournemouth ha vinto il primo match interno di campionato soltanto domenica: 2-0 al Sunderland firmato Tavernier-Evanilson. Ovvero, due dei migliori giocatori delle "Cherries" insieme alla stellina brasiliana Rayan e all'ex romanista Justin Kluivert. Avversario dunque impegnativo per un Milan che cerca punti per scalare posizioni nella classifica del maxi-girone europeo: al debutto, gli uomini di Amorim avevano perso per 2-0 a San Siro contro il Benfica. Il tecnico del Milan va a caccia della prima gioia da allenatore contro il Bournemouth, rivale affrontato in tre occasioni quando il portoghese era alla guida del Manchester United. Lo score è di due pareggi (tra cui uno spettacolare 4-4) e una sconfitta per 3-0: in quest'ultimo match, curiosità, andarono a segno due ex giallorossi, Dean Huijsen e Justin Kluivert.
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