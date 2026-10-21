Bournemouth-Milan, "ciliegie" indigeste per Amorim? Lo dicono i precedenti

Amorim sfida il tabù Bournemouth

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, non ci sono precedenti in gare ufficiali tra gli inglesi e il MIlan. Negli ultimi dieci viaggi oltremanica, il Diavolo ha vinto il match più "recente" contro il Newcastle (dicembre 2023, fase a gironi di Champions) interrompendo una striscia di nove partite consecutive senza successi in terra inglese. Clima caldo al "Vitality Stadium" dove il Bournemouth ha vinto il primo match interno di campionato soltanto domenica: 2-0 al Sunderland firmato Tavernier-Evanilson. Ovvero, due dei migliori giocatori delle "Cherries" insieme alla stellina brasiliana Rayan e all'ex romanista Justin Kluivert. Avversario dunque impegnativo per un Milan che cerca punti per scalare posizioni nella classifica del maxi-girone europeo: al debutto, gli uomini di Amorim avevano perso per 2-0 a San Siro contro il Benfica. Il tecnico del Milan va a caccia della prima gioia da allenatore contro il Bournemouth, rivale affrontato in tre occasioni quando il portoghese era alla guida del Manchester United. Lo score è di due pareggi (tra cui uno spettacolare 4-4) e una sconfitta per 3-0: in quest'ultimo match, curiosità, andarono a segno due ex giallorossi, Dean Huijsen e Justin Kluivert.

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