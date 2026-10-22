Juventus-Rennes, occhio alle statistiche: c'è un numero a dir poco ricorrente

C'è una Juventus che corre in Europa League e "un'altra" che stenta in Serie A. Giovedì la squadra di Spalletti ospita il Rennes nella terza giorrnata della fase campionato, con l'obiettivo di conquistare il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Nec Nijmegen e Celta Vigo. I francesi hanno 4 punti, frutto del pareggio in casa dello Sturm Graz e della vittoria interna (in rimonta) contro l'Ofi Creta.

Tiri in porta e corner: le "specialità" di marca francese

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Rennes viene da due pesanti sconfitte esterne in Ligue 1: quattro gol subìti dal Lione e altri 4 dal Paris Fc. Clamorosa in particolare la seconda, arrivata nonostante tre rigori trasformati dall'attaccante del Rennes Esteban Lepaul (in dubbio per la sfida con la Juve). I numeri dicono poi che in Europa, dopo le prime due partite, il Rennes è la squadra con più tiri totali (44) ed è terza per numero di corner battuti (17). Certo, allo Stadium i francesi dovranno adottare una tattica più accorta visto che i bianconeri hanno vinto le ultime 4 gare casalinghe nelle competizioni europee, con un bilancio nel periodo di 12 gol segnati e solo 2 subìti. E in tema di gare interne, la pallina della roulette cade spesso sul "2". Ben otto delle ultime dieci partite casalinghe giocate dalla Juve, infatti, sono terminate con due reti esatte al triplice fischio.

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