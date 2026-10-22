Napoli-Roma, il Maradona è lo scenario perfetto per "La Miglior Giocata"

Napoli, McTominay guida l'assalto alla miglior difesa della Serie A

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il bilancio dei 90 scontri diretti andati in scena in Campania sorride ai partenopei: per loro 39 vittorie contro le 25 dei giallorossi. I pareggi sono stati 26, l'ultimo dei quali in occasione dell'ultimo incrocio a febbraio, con 2-2 finale. Curiosità, è stato proprio quello l'ultimo incontro casalingo chiuso dal Napoli con un risultato di parità. L'undici di Allegri aveva iniziato la stagione con due sconfitte interne, contro Arsenal e Como, poi sono arrivati tre successi di fila con Bologna, Frosinone e Bodo. Gli azzurri oltretutto non hanno perso nessuno degli ultimi 8 scontri diretti casalinghi con la Roma: 4 successi del Napoli e altrettanti pareggi. In questo campionato, però, la squadra di Gasperini è ancora imbattuta (5 vittorie e 2 pareggi) e con soli 3 gol al passivo in 7 giornate vanta la miglior difesa della Serie A. Ben 6 i clean sheet collezionati dai capitolini nelle prime 10 partite ufficiali. Una solidità da confermare contro una squadra che sta ritrovando il miglior McTominay (doppietta al Bodo in Champions) e che cerca a tutti i costi un successo per avvicinarsi alle zone nobili della classifica di Serie A.

"La Miglior Giocata", il concorso che premia gli appassionati di calcio

La Serie A 2026/27 sta regalando tanti gol, molti dei quali spettacolari. Una delle prodezze in questione porta la firma di Santiago Castro in Roma-Genoa. Una vera gemma che non a caso è stata eletta "Miglior Giocata" della scorsa settimana. Un'opportunità riservata a tutti, che si rinnova in occasione di ogni turno di campionato e che dà la possibilità di vincere dei super premi. In che modo? Grazie al concorso La Miglior Giocata, il contest di Planetwin365.news pensato appositamente per agli appassionati di calcio. Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari. Vale la pena ricordare come partecipare a La Miglior Giocata: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella. E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.