Genoa-Juventus, "La Miglior Giocata"? Ecco chi può regalarla

Obiettivo continuità per Genoa e Juventus , di fronte mercoledì sera a Marassi nell'ambito della nona giornata di Serie A. I bianconeri domenica hanno vinto 2-0 a Lecce, i liguri hanno piegato di misura il Venezia. Altri tre punti rappresenterebbero un passo avanti deciso e importante in chiave - rispettivamente - salvezza e Champions League.

Genoa-Juve, la storia (recente) parla chiaro

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, la Juventus ha vinto a zero gli ultimi quattro precedenti con i rossoblù, mai a segno contro i bianconeri da ben cinque sfide consecutive. Eppure è al Ferraris che gli uomini di Daniele De Rossi hanno costruito il loro tesoretto di 7 punti in classifica: pari con il Frosinone, vittorie contro Fiorentina e Venezia. La Juve lontano da Torino a perso solo contro il Sassuolo e ha sempre segnato almeno una rete. In Serie A, tuttavia, c'è una singolare alternanza di risultati che Spalletti vorrà interrompere: nelle ultime sei giornate la sequenza recita pareggio-sconfitta-vittoria. Adesso "toccherebbe" al pareggio ma, se Genoa e Juve vogliono alzare il ritmo, a Marassi non si può certo firmare per la divisione della posta.

Tanti premi in palio con il concorso "La Miglior Giocata"

La bellissima rovesciata di Anguissa in Napoli-Roma è stata eletta "La Miglior Giocata" dell'ottava giornata di Serie A. Un gesto tecnico che ha spiccato sugli altri anche se non sono mancati dei veri pezzi di bravura, uno dei quali porta la forma di un giocatore del Genoa: Ellertsson, che con un bolide da fuori area ha deciso la sfida con il Venezia. In Genoa-Juventus sono diversi i calciatori di qualità in grado di distinguersi con una giocata da applausi: El Shaarawy sponda rossoblù, in casa Juve occhio al Douglas Luiz ammirato a Lecce. Staremo a vedere. Intanto, con il turno infrasettimanale di campionato si rinnova l'opportunità di scegliere il gesto più spettacolare e di vincere dei super premi. In che modo? Grazie al concorso La Miglior Giocata, il contest di Planetwin365.news pensato appositamente per agli appassionati di calcio. Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari.

Ecco come partecipare a La Miglior Giocata: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella.

E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.