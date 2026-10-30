Derby Milan-Inter, brividi a San Siro: il Diavolo dopo aver visto le Streghe vuole fare lo scherzetto alla capolista

In una speciale classifica il Milan è... all'angolo: ecco di che si tratta

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sette derby dopo che aveva perso i sei precedenti. Lo scorso anno i rossoneri vinsero 1-0 sia all'andata che al ritorno, il che dà indubbiamente una motivazione aggiuntiva a Cristian Chivu. La sua Inter, miglior attacco del torneo con 25 reti all'attivo, ha vinto con due autoreti nel finale a Venezia, confermando di essere squadra che sa colpire anche nella fasi conclusive di partita. Maggiori difficoltà per i nerazzurri nei primi tempi: solo due volte Thuram e compagni sono andati al riposo in vantaggio. Qualche sinistro campanello d'allarme suona anche per Amorim: la sua squadra ha subìto 9 reti nelle ultime 4 partite giocate tra campionato ed Europa League. In più, occhio ad una speciale classifica in cui i rossoneri figurano all'ultimo posto: quella relativa ai calci d'angolo battuti in Serie A. Un dato da migliorare già in occasione di un match così delicato, in cui anche un calcio da fermo può fare la differenza. Per fare lo... scherzetto alla capolista, ogni minimo dettaglio va curato al massimo.

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