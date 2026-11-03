Porto-Napoli, Allegri... "Male Fuori": contro Farioli serve una svolta

Dalla Serie A alla Champions League , senza respiro e senza margine di errore. Il Napoli domani sera gioca in casa del Porto per la quarta giornata della League Phase. I lusitani, insieme a Lilla e Slovan, sono rimasti gli unici a secco di punti nella classifica del maxi-girone ma non vanno sottovalutati perchè tra campionato e coppa di lega portoghese hanno tre successi in scia senza gol al passivo. Il Napoli dopo le sconfitte rimediate contro Arsenal e Villarreal ha conquistato la prima (sofferta) vittoria a spese del Bodo Glimt , superato per 4-3 al Maradona.

Porto, i numeri contro le italiane

Domani, però, si gioca ben lontano da Fuorigrotta e non è una buona notizia per il Napoli. La squadra di Allegri, come riportano le statistiche di Planetwin365.news, ha vinto solo una delle ultime sei trasferte ufficiali (4-1 al Monza). Il "recente" ruolino di marcia esterno in Champions getta altre ombre sulla tela partenopea: un pareggio e sei sconfitte nelle ultime sette euro-trasferte. Anche il Porto però ha i suoi fantasmi da scacciare: negli ultimi sei incroci contro formazioni italiane ha collezionato tre pareggi e altrettante sconfitte.

Quello di domani sarà il quinto faccia a faccia tra Porto e Napoli, i partenopei hanno vinto due volte, perdendo in un'occasione e pareggiando (2-2) l'ultimo match giocato in ordine temporale. Tra Farioli e Allegri sarà invece il primo scontro diretto in carriera così come non ci sono precedenti tra il tecnico italiano del Porto e il Napoli. Il risultato di questa sfida orienterà il cammino delle due squadre in una direzione ben precisa. Il Napoli spera che la versione "Male fuori" che i suoti tifosi hanno visto finora possa restare fuori dalle mura del "do Dragao".

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