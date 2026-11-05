Napoli-Lazio, Inferno e Paradiso. "La Miglior Giocata"? Potrebbe essere anche una parata...

In arrivo una super domenica di Serie A con tre sfide, una più bella dell'altra. Si parte dalle 12.30 con Napoli-Lazio , Allegri contro l'ex Gattuso . I partenopei hanno 14 punti contro i 28 della capolista del campionato, fin qui sempre vittoriosa (5 su 5) in trasferta. Male in campionato e anche in Champions la squadra di Allegri , crollata mercoledì sera sotto i colpi del Porto in Champions League.

Lazio da record, Allegri da incubo

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Napoli ha perso gli ultimi quattro precedenti casalinghi contro la Lazio: è la striscia di sconfitte interne più lunga della storia dei partenopei contro una singola squadra. In più, il Napoli ha perso 7 delle 14 partite ufficiali fin qui disputate in stagione, con 24 gol totali al passivo. Numeri che rievocano i fantasmi della travagliata stagione 1997/98, terminata con la retrocessione in Serie B.

Dall'Inferno partenopeo al Paradiso capitolino. L'Aquila vola con 9 vittorie e un pareggio alle spalle e con la leggerezza di chi, potendo anche contare su un'intera settimana per preparare le partite, ha condizione fisica e morale a soffiare sulle ali. Se riuscisse a sbancare il Maradona, Gattuso eguaglierebbe Roberto Mancini (2002/03) e Simone Inzaghi (2017/18) vincendo le prime sei gare esterne di campionato.

Invidiabili anche i numeri di metà gara della Lazio, fin qui 5 volte in vantaggio e 5 volte in parità al riposo. Il Napoli, solo 8 cartellini gialli ricevuti (il dato più basso del campionato) dovrà metterci - anche - la giusta "cattiveria" per fermare il treno biancoceleste.

"La Miglior Giocata": il concorso che premia gli appassionati di calcio

Nel calcio anche una parata può risultare decisiva e strappare applausi alla stessa stregua di un gol segnato. Vedi la prodezza di Maignan su Spence nel derby della Madonnina, votato come "La Miglior Giocata" della scorsa settimana nell'ambito del concorso di Planetwin365.news.

In passato anche Napoli-Lazio ha regalato giocate iconiche. Ad esempio il destro telecomandato di Dries Mertens, che da fuori area, defilato sulla sinistra, freddò un incredulo Strakosha. Gol capolavoro al pari di quello segnato da Ciro Immobile: tacco in corsa a smarcarsi da tre difensori e sinistro imparabile sul palo lontano.

Il contest "La Miglior Giocata" è stato pensato appositamente per agli appassionati di calcio e accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione.

Per chi ancora non fosse iscritto, ecco come partecipare a "La Miglior Giocata": basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita.

Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella.

E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore.

Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.