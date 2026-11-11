Nations League, Italia-Francia: Azzurri all'assalto del trono francese

Anche in Nations League Italia-Francia sta diventando una classica. Per la quarta volta di fila le due nazionali si affrontano nel torneo continentale, alla penultima giornata della prima fase che qualifica le prime due del girone ai quarti di finale . A 180 minuti dalla fine, la Francia è prima con 10 punti, 3 in più rispetto all’Italia che precede a sua volta il Belgio di un solo punto.

Donnarumma contro Maignan

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, gli Azzurri hanno vinto solo uno degli ultimi sei incroci con i transalpini. Sono state però tutte partite combattute e divertenti, con entrambe le nazionali a segno almeno una volta. Gli Azzurri nel loro percorso in Nations League sono andati in crescendo.

Dopo aver perso al debutto contro il Belgio, sono arrivati due successi contro la Turchia, intervallati dal pareggio in Francia. Tre risultati positivi che hanno rimesso in carreggiata gli uomini di Roberto Mancini, adesso padroni del loro destino. L’Italia è la nazionale che ha segnato di più nel gruppo 1 della League A, 8 reti contro le 7 dei Bleus di Zidane.

Curiosità, 6 di queste reti sono state realizzate nei secondi tempi, l’unico lampo prima del riposo è arrivato contro l’Italia, a firma Olise. Con 4 gol segnati, il funambolo del Bayern è anche il capocannoniere della sua nazionale. Massima allerta quindi per Gianluigi Donnarumma, che torna nella sua “vecchia casa” di San Siro per dar vita ad un entusiasmante duello a distanza con il milanista Maignan. Fin qui, decisamente più impegnato il portierone azzurro che si è distinto con 19 interventi nelle 4 gare precedenti.

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