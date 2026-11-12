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Atp Finals Torino 2026, il Torneo dei Maestri promette spettacolo: Cobolli sfiderà Alcaraz!

Prima volta per Flavio e non solo: i protagonisti più attesi sotto la lente di Planetwin365.news
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Pubblicato il 12.11.2026, 13:22

4 min

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Atp Finals di Torino 2026 al via domenica 15 novembre. Senza Sinner, il cui ritorno in campo dopo l’infortunio è previsto per dicembre, sarà Flavio Cobolli a difendere i colori dell’Italia nel "Torneo dei Maestri" che vede protagonisti i migliori otto tennisti della stagione e anche le migliori otto coppie (c’è anche quella azzurra formata da Bolelli e Vavassori). Oltre a Sinner, da registrare l’assenza di Novak Djokovic, il più titolato nella storia di questo torneo con ben 7 trionfi.

Quattro debuttanti alle Finals

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Cobolli è uno dei quattro debuttanti alle Atp Finals di Torino, torneo vinto da Sinner nelle ultime due edizioni. Flavio, numero 6 del mondo e... sesto italiano a partecipare al "Torneo dei Maestri", è alla sua prima partecipazione al pari di Jodar, Tiafoe e Fils e ognuno di loro porta con sé una storia memorabile. Jodar è riuscito nell’impresa di centrare la qualificazione alle Finals nella stessa stagione dell’esordio tra i professionisti. Sarà una mina vagante del torneo al pari di Fils, che 10 anni dopo Gael Monfils riporta la Francia a competere nel Master di fine anno.

Il sogno americano a Torino poggia non solo su Frances Tiafoe ma anche sulle spalle di Ben Shelton (tre ko su tre nel Round Robin lo scorso anno). L’ultimo tennista statunitense a trionfare è stato Pete Sampras nel 1999.

Salendo verso i piani alti della graduatoria ecco Daniil Medvedev, il vincitore del 2020. Si può considerare a tutti gli effetti un veterano, alla sua settima partecipazione, anche se in più occasioni i suoi problemi caratteriali lo hanno limitato, tanto che in tre occasioni alle Finals non è riuscito a superare la fase del Round Robin.

La composizione dei gruppi: gli avversari di Cobolli

Cinque titoli vinti in una stagione tormentata dagli infortuni: scusate se è poco. Carlos Alcaraz nel giro di due settimane ha conquistato Vienna e Parigi, lanciando un chiaro segnale alla concorrenza. Carlitos, che a soli 22 anni ha già perfezionato il Career Grand Slam, è deciso a conquistare uno dei pochi titoli che ancora mancano nella sua ricca bacheca. Lo scorso anno a negargli la gioia, in finale, fu Sinner. Quest’anno magari potrebbe andare in scena un epilogo con il numero 1 del mondo, Alexander Zverev. Lui sì che le Finals le ha vinte (2018 e 2021) e il 2026 è stato l’anno perfetto visti i due Slam vinti più un terzo (Wimbledon) sfumato per colpa del "solito" Jannik Sinner. Otto tennisti suddivisi in due gironi da quattro, con i primi due classificati che accederanno alle semifinali. Nel gruppo "John McEnroe" sono stati inseriti Zverev, Shelton, Fils e Jodar. Nel gruppo "Ivan Lendl" ci sono invece Alcaraz, Medvedev, Cobolli e Tiafoe. Lo spettacolo delle Atp Finals di Torino sta per iniziare.

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