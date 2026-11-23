É stata una serata da ben 67 gol in sei partite quella che ha chiuso, in grande stile, il tabellone della fase finale della Kings Cup Lottomatica.sport . A salutare il torneo sono Zeta Como e Zebras (ma questo lo si sapeva già prima dell’ultima giornata), a loro si aggiungono D-Power e, sorprendentemente, i TRM che chiudono quinti in virtù del ko per 8-3 contro i Caesar . I campioni della prima edizione della Cup restano dunque in corsa e accedono ai play-in , in cui affronteranno i Gear 7 . L’altro dentro fuori dei Last Chance vede protagoniste BIGBRO e Boomers . Stallions e Underdogs (cinque vittorie su cinque) sono le capolista dei gironi A e B e quindi godono del privilegio di sedersi in poltrona e scendere in campo direttamente per le semifinali . Circus e Alpak, seconde classificate con score di tre vittorie e due sconfitte, aspettano i Last Chance per conoscere i nomi delle loro avversarie nei quarti di finale .

Qui il recap della quinta giornata e la classifica dei due gironi della Kings Cup Lottomatica.sport

I Boomers di Fedez sfidano i BIGBRO

La Kings Cup Lottomatica.sport entra dunque nella settimana decisiva. Si parte con le sfide incrociate tra terze e quarte classificate dei gironi A e B: Caesar-Gear 7 (ore 18.30) e BIGBRO-Boomers (ore 19.30). Chi vince accede ai quarti, chi perde va a casa.

I Caesar possono ancora puntare al back to back dopo il trionfo nel primo split ma devono fare i conti con i temibili Gear 7 che solo in virtù della classifica avulsa sono finiti quarti nel loro gruppo. In cui hanno chiuso, vale la pena ribadirlo, battendo in rimonta gli Alpak.

A seguire, sarà la volta di BIGBRO-Boomers. Altra sfida da non perdere perché i BIGBRO nell’ultimo match sono andati in vantaggio all’intervallo contro gli Underdogs di Domenico Rossi (capocannoniere del torneo con 12 reti) mentre i ragazzi di Fedez (a segno nel Rigore Presidenziale contro i D-Power) hanno risposto presente nei momenti che contano.

Non solo sfide da dentro o fuori: il programma della serata proporrà anche uno dei momenti più attesi dal pubblico, il Presidents' Match, l’esibizione che porterà in campo presidenti, creator e ospiti speciali del mondo Kings League. Tra i protagonisti annunciati ci sarà anche Fedez, pronto a tornare sul terreno di gioco dopo aver trovato la rete nella sua precedente apparizione. A guidare le due selezioni saranno Blur e Mirko Cisco, scelti come capitani dopo il primo posto ottenuto da Stallions e Underdogs nei rispettivi gironi

Sempre oggi, subito dopo il Presidents' Match, si giocano i quarti di finale con Circus e Alpak pronte a scendere in campo. Tra una settimana, lunedì 30 novembre, semifinali e finale con proclamazione della squadra campione della Cup.

Tutte le partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport.