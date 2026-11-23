La League Phase della Champions League entra nel vivo con le partite della quinta giornata . Il Napoli (un successo e tre sconfitte), 27° in classifica e quindi attualmente eliminato, fa visita al Manchester City (tre vittorie e un ko) che veleggia in settima posizione.

Il grande ex KDB e per qualcuno è come un derby

Percorsi differenti per Maresca e Allegri ma, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, i numeri individuano degli elementi in comune. In tre delle quattro partite europee fin qui disputate da City e Napoli, infatti, entrambe le squadre sono andate a segno e ci sono stati almeno quattro gol totali!

Il City vanta numeri di tutto rispetto nei precedenti casalinghi in Champions contro le italiane: un solo ko, contro la Juventus, poi tre vittorie e altrettanti pareggi. Non solo, gli inglesi all’Etihad hanno all’attivo due successi e un pareggio contro il Napoli, battuto per 2-0 al debutto nella fase campionato dello scorso anno. Occhio però al momento no attraversato da Haaland e soci in Premier League: un pareggio e tre sconfitte. E all'orizzonte c'è un match delicatissimo contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra in carica.

Nessun conforto per gli azzurri anche dai precedenti in trasferta contro squadre inglesi: in Champions League il bilancio è di due pareggi e sei sconfitte. Le speranze di Allegri di cancellare questo “zero” poggiano sulle spalle di Kevin De Bruyne, bandiera del Manchester City con cui il fuoriclasse ha realizzato 108 reti in 442 presenze. Su KDB e non solo, perché McTominay e Hojlund (entrambi ex Manchester United) sentono profumo di derby e proveranno a zittire l’Etihad con una magia.

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