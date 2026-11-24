Primo incrocio tra Psg e Roma, Gasp invece...

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Psg ha vinto le ultime tre partite interne di Champions League contro formazioni italiane.

Numeri strepitosi per i francesi: con il 6-0 al Villarreal hanno stabilito il loro record di imbattibilità nella competizione: 14 risultati utili consecutivi. Non solo, i 20 gol segnati dal Psg rappresentano la cifra più alta toccata da un club nelle prime 4 giornate della fase a gironi/campionato. Dati che danno la misura della forza di una squadra che in questa edizione del torneo ha battuto per 4-2 due giganti d'Europa come Manchester City e Barcellona. Tra campionato e coppe, il Paris vanta un filotto di ben 12 vittorie consecutive.

La Roma in Champions League non vince fuori casa da ben 8 anni, 2-1 al Cska Mosca, e ha sempre subìto gol nelle ultime 33 trasferte. Nelle due più recenti i giallorossi, pur passando in vantaggio contro Fenerbahce e Manchester United, hanno conquistato un solo punto.

Non è a Parigi che vanno cercati i punti utili per qualificarsi ai playoff ma Gasperini vorrà far tesoro del match contro i più forti d'Europa. La Roma non ha mai affrontato in precedenza i parigini mentre Gasp sì e fu una delusione cocente. Nei quarti di finale della Champions 2019/20, l'Atalanta perse per 2-1 contro il Psg che ribaltò nei minuti finali il vantaggio della Dea firmato Pasalic. In gol, caso strano, andò anche l'ex Roma Marquinhos.

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