Quinta giornata della fase campionato anche per l'Europa League e i riflettori sono puntati sulla Juventus. La squadra di Spalletti giovedì alle 21.00 sfida l'Omonia Nicosia, quarto nel suo campionato a meno 4 dalla vetta. In Europa l'avventura era iniziata benissimo per i ciprioti, vittoriosi contro Celta Vigo e Celje. Poi l'asticella si è alzata: nulla da fare contro Benfica e Nec Nijmegen, squadra che invece la Juve ha battuto in scioltezza (5-0) al debutto.