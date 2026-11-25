Europa League, Juventus-Omonia Nicosia: bianconeri sempre vittoriosi contro squadre cipriote
Quinta giornata della fase campionato anche per l'Europa League e i riflettori sono puntati sulla Juventus. La squadra di Spalletti giovedì alle 21.00 sfida l'Omonia Nicosia, quarto nel suo campionato a meno 4 dalla vetta. In Europa l'avventura era iniziata benissimo per i ciprioti, vittoriosi contro Celta Vigo e Celje. Poi l'asticella si è alzata: nulla da fare contro Benfica e Nec Nijmegen, squadra che invece la Juve ha battuto in scioltezza (5-0) al debutto.
Juve, tre punti per avvicinarsi agli ottavi
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Juventus si è aggiudicata i 4 scontri diretti contro l'Omonia Nicosia, segnando la bellezza di 15 reti totali.
In sette precedenti con squadre cipriote la Vecchia Signora ha sempre vinto. Il fattore "Stadium" e i recenti successi ottenuti nel suo stadio contro Napoli e Venezia (doppio clean sheet) danno morale alla truppa di Spalletti, che con tre punti rafforzerebbe la sua candidatura a disputare gli ottavi di Europa League. Da segnalare che solo in una delle ultime sei partite casalinghe della Juve (contro il Rennes, 2-2) hanno trovato il gol entrambe le squadre.
Strada in salita dunque in Europa League per l'Omonia, scivolato al diciottesimo posto in classifica ovvero 13 posizioni più giù rispetto alla Juve. Facile immaginare una gara all'insegna della prudenza per i ciprioti allo Stadium, tenendo presente che nelle prime 4 partite europee la squadra allenata da Henning Berg non è mai andata in svantaggio a fine primo tempo.
Per rimanere aggiornato sulle news relative alle coppe europee, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.
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